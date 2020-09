vor 17 Min.

Tempo 30 vor Gymnasium, Schulzentrum und Klinik in Donauwörth

Plus Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In Donauwörth gilt jetzt auf Abschnitten der Berger Allee und der Neudegger Allee eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Von Wolfgang Widemann

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In Donauwörth gilt auf zwei viel befahrenen Straße seit dieser Woche eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Konkret geht es um die Berger Allee im Bereich des Gymnasiums und um die Neudegger Allee vom Schulzentrum bis zum Krankenhaus.

Vor den Schulen ist Tempo 30 auf die Wochentage von jeweils 7 bis 17 Uhr beschränkt, am Krankenhaus darf rund um die Uhr nicht schneller gefahren werden. Mit diesen Maßnahmen will die Stadt die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Polizei hält das Tempolimit für sinnvoll und kündigt an, dieses speziell zum Beginn des neuen Schuljahrs zu überwachen.

