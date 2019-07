18.07.2019

Termin beim Lachtherapeuten

Michael Altinger zeigt im Rainer BH-Clap überzeugend, warum er zu den Besten seiner Branche gehört

Von Helmut Bissinger

„Das ist ein Marsch!“: Michael Altinger unterbricht seine Erzählung spontan, als die Blasmusik-klänge vom Rainer Stadtfest an seine Ohren ihm dringen. Mit seinem Programm „Hell“ gastiert er gerade unter freiem Himmel beim BH-Clap in Rain. Falls es regnen solle, werde es ihm nichts ausmachen, denn seine Bühne sei überdacht, meint er, das sehe für die Zuschauer schlechter aus. Mit scharfer Zunge brilliert er, baut immer wieder lokale Beobachtungen ein.

Einfach nur Spaß an den Pointen des Alltags?

Ist Altinger nun ein Kabarettist oder eher ein Comedian, der einfach nur Spaß an den Pointen des Alltags hat? Eine gute Mischung von beidem trifft die Charakterisierung sicher am ehesten. Michi Altinger bewältigt einen Parcours: atemberaubend schnell sprechend, dazwischen singend.

Der 47-jährige Sozialpädagoge weiß, wie man das Publikum einfängt. In Rain hat er leichtes Spiel, sind doch alle gut gelaunt.

Immer wieder streckt Altinger die Arme aus, als wolle er das Auditorium umarmen. Demonstrativ legt er sein Handy auf einen Tisch. Am Anfang steht ein Autounfall, ein normaler Blechschaden, also nichts Ungewöhnliches. Bis auf eine Kleinigkeit, davon erfährt der Besucher im Verlaufe des Auftritts.

Durch unvorsichtiges Ausparken schrammt ein anderes Auto seines an. Mitleidsvoll tröstet Michael Altinger den Betroffenen. Aber der Unfallgegner hat eine Nobelkarosse. Da ist es nicht mit ein bisschen Schleifen getan. Als Unfallverursacher steht er zu seinem Pech. Aber das Ungemach kommt in Form von Anwälten, Versicherungen und „guten Freunden“. Der Fall wird letztlich zum Fiasko.

Ja, der Altinger ist zweifellos ein Gutmensch, will zumindest einer sein. Das kann er nicht oft genug betonen, selbstredend mit gehörigem Augenzwinkern. Er ist so einer, der auf Anhieb mit jedem Menschen, den er trifft, zum gemeinsamen Grillen gehen könnte. Altingers Lachattacken treffen punktgenau und kommen an: Das Publikum klatscht spontan, klopft sich auf die Schenkel. Ein komödiantischer Glanzpunkt im Einerlei des Stadtfestes.

