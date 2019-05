10:22 Uhr

Tesla mit abgefahrenen Reifen landet in den Büschen

Ein 61-Jähriger verunglückt mit PS-starkem Auto auf der B2 bei Nordheim spektakulär. Der Schaden ist hoch.

Einen spektakulären Unfall mit hohem Sachschaden hat der Fahrer eines PS-starken Autos auf der B2 bei Nordheim verursacht. Der Mann aus dem Raum Augsburg hatte dabei Glück, dass er mit augenscheinlich leichten Verletzungen davonkam.

Das Unglück passierte der Polizei zufolge am Donnerstag gegen 17.45 Uhr. Der 61-Jährige war mit seinem Tesla in Richtung Augsburg unterwegs. Es regnete immer wieder leicht und der Asphalt war nass. Zwischen den Anschlussstellen Nordheim und B16 drückte der Fahrer wohl zu sehr auf das Gaspedal. Der Wagen mit Elektroantrieb geriet nach Angaben des 61-Jährigen auf der linken Spur ins Schleudern, weil das Heck ausbrach. Das Auto geriet nach rechts und streifte den Beginn der Leitplanke. Der Pkw überschlug sich vermutlich einmal und landete dann mitten in den Büschen an der Böschung. Der Fahrer überstand dies alles mit leichten Blessuren. Er konnte den demolierten Wagen eigenständig verlassen. Das Rote Kreuz brachte den 61-Jährigen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Auf den Hinterreifen kaum noch Profil

An dem Tesla entstand wohl Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 70000 Euro, so die Polizei. Auf den Mann kommt noch zusätzlicher Ärger zu. Die Beamten stellten fest, dass die beiden Hinterreifen kaum noch Profil hatten, also „abgefahren“ waren.

Durch den Unfall wurde kein anderes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. (dz)

