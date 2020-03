vor 20 Min.

Test-Eröffnung einer Kneipe: Das ist das Ergebnis

Plus In Harburg hatte der „Holzwurm“ zwei Tage probeweise geöffnet. Es kamen viele Besucher.

Von Susanne Klöpfer

Die Aktion „ Kneipe auf Probe“ hat am Freitag und Samstag viele Besucher in den „Holzwurm“ in Harburg gelockt. Das seit über zehn Jahren ungenutzte Lokal wurde zu Testzwecken wiedereröffnet (wir berichteten). „Es war richtig voll“, erzählt nun Hausbesitzer Hilmar Maiwald auf Anfrage. An den zwei Abenden seien in der kleineren Kneipe mehrere Hundert Gäste vorbeigekommen. Die Bierdeckel-Umfrage zu einer möglichen Wiedereröffnung, den Öffnungszeiten und der Möglichkeit für Essen, sei umfangreich beantwortet worden.

Welches Essen die potenziellen Gäste bevorzugen Das Ergebnis: Die Gäste möchten, dass die Kneipe wieder aufmacht. Bevorzugt wurden die Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag und vielleicht auch Sonntag. Anstatt Essen wurden Snacks favorisiert. Viele der Gäste wünschten sich auch, dass der Holzwurm eine urige und gemütlichen Kneipe bleiben solle. Die Rückseite der Bierdeckel-Umfrage zu weiteren Läden und anderen Infrastrukturen in Harburg wertet die PWG-BG- FW Harburg noch aus. Auch die Suche nach einem neuen Pächter für die Kneipe könnte Erfolg haben: Ein Interessent hat sich gemeldet. Unter der Woche möchte sich Maiwald mit ihm treffen. „Die Aktion ist wirklich gut angekommen“, sagt PWG-BG-FW-Vertreter Matthias Schröppel. Und auch Maiwald zieht ein positives Fazit: „Nachdem die Kneipe über zehn Jahre geschlossen war, hatten viele den Drang, wieder herzukommen.“ Dazu lesen Sie auch: Braucht Harburg wieder eine Kneipe? "Holzwurm" öffnet zur Probe Lkw schrammt in Harburger Altstadt an Haus

