Testen nach dem Urlaub: Eine Frage von Verantwortung

In diesen Augusttagen lockt der Urlaub in die Ferne. Und wer sich in Mallorca die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, bekommt vielleicht gar nicht mit, dass sein Urlaubsland gerade zum Risikogebiet ernannt wurde. Aber, ist nicht eigentlich jeder Urlaub ein Risiko? Schon an der Tanke in Österreich kann der Mann vor einem an der Kasse ein Super-Spreader sein.

Sollte dann nicht ein Test zum guten Ton gehören? Eigentlich schon. Und egal, wer nach Hause kommt – vom Bürgermeister, über den Geschäftsführer bis zum Lehrer oder Verkäufer an der Supermarkt-Kasse – wäre es nicht eine Frage der Sicherheit für sich selbst und die anderen, nur frisch getestet wieder ins Büro zu gehen?

Lieber im Liegestuhl auf das Ergebnis warten

Nach jedem Urlaub bräuchte es also ein paar Tage Rückkehrer–Pufferzeit. Sozusagen Vorsichts-Quarantäne mit Homeoffice (soweit möglich), bis das Testergebnis da ist. Oder noch ein paar Tage im Liegestuhl zuhause die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und vom Nachbarn die Lebensmittel vor die Tür stellen lassen.

Diese Weitsicht und dieses Verantwortungsbewusstsein wünscht man sich, dieser Tage, wo Infektionszahlen still und leise nach oben steigen. Was sind schon drei Tage warten, statt drei Wochen Lockdown?

