Teure Grafikkarte im Internet bestellt, aber billige Kerzen bekommen

Ein Tagmersheimer wird um viel Geld gebracht. Es ist nicht die einzige Betrugsanzeige, die in diesen Tagen bei den Beamten eingeht.

Eine gleichbleibend hohe Anzahl an Betrugsanzeigen hat die Polizei Donauwörth weiterhin täglich zu verzeichnen. Unter anderem teilte am Mittwoch ein 24-jähriger Tagmersheimer per Online-Formular mit, dass statt seiner im Internet bestellten und bezahlten Grafikkarte zum Preis von knapp 800 Euro lediglich ein Pack Wachskerzen im Wert von unter 10 Euro geliefert wurde. Nach der Reklamation erlosch der Kontakt zum Verkäufer. Eine Rückerstattung der Vorkasse unterblieb.

Ebenfalls am Mittwoch stellte ein 51-jähriger Wemdinger bei der Durchsicht seiner Kreditkartenkontoauszüge fest, dass ein bislang unbekannter Dritter darauf unrechtmäßige Abbuchungen von einem polnischen Reisebüro tätigen ließ. Der Schaden beläuft sich auf rund 420 Euro. Wie der Täter an die Kreditkartendaten des 51-Jährigen kam, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt.

Am selben Tag bemerkte ein 40-jähriger Mann aus Donauwörth unberechtigte Abbuchungen auf seinem Kreditkartenkonto in einer Gesamthöhe von über 1300 Euro und teilte dies per Online-Anzeige den Beamten mit. Auch hier sind aktuell keinerlei Hinweise auf die Erlangung der sensiblen Kartendaten bekannt. In allen angezeigten Fällen leiteten die Gesetzeshüter strafrechtliche Ermittlungsverfahren ein.