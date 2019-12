Teure Rechnung für verdreckte Bahnhofs-Klos

Plus Seit Jahren sind die öffentlichen Toiletten am Gleis ein ekeliges Ärgernis. Fahrgäste sind immer wieder entsetzt. Dabei investiert die Stadt erhebliche Summen.

Bis zu 9000 Fahrgäste pro Tag tummeln sich im Donauwörther Bahnhof. Hier kreuzen sich die Bahnstrecke Nürnberg - Augsburg und die Donautalbahn zwischen Regensburg und Ulm. Donauwörth ist ein Knotenpunkt. Ab dem Frühjahr soll der Umbau für einen barrierefreien Bahnhof anlaufen und bis 2022 alles im neuen Glanz erstrahlen. 22,5 Millionen Euro zahlt der Freistaat Bayern dafür.

Es stinkt gewaltig

Doch ein weiteres und stinkendes Problem wird sich auch im neuen Bahnhof nicht lösen: die öffentlichen Toiletten. Aktuell gibt es für die Tausenden von Menschen einen WC-Container, den die Stadt aufgestellt hat. Wer wirklich einmal dringend muss, überlegt sich sicher zweimal, ob er hier sein Geschäft erledigt: Waschbecken und Urinale sind verdreckt, braune Brühe schwimmt im Siphon und – man kann es nicht anders sagen – es stinkt einfach gewaltig.

„Da frage ich mich schon, ob das ganze nicht gesundheitsgefährdend ist“, schimpft ein Pendler, der täglich mit dem Zug nach Donauwörth kommt. Der Ärger der Passanten, die die lange Vorgeschichte der öffentlichen Toiletten am Bahnhof nicht kennen, ist groß. Sie sehen nur den ekeligen Zustand des Containers und wissen nicht um die Diskussionen und Verhandlungen der Stadt mit der Deutschen Bahn.

Wer ist zuständig?

Im Oktober 2008 sorgte ein Brand in einem Nebengebäude dafür, dass das einstige WC – betrieben von der Deutschen Bahn – geschlossen werden musste. Später wurde es abgerissen. Die Bahn weigert sich standhaft, für Ersatz zu sorgen und erklärte, dass es sich nicht um einen öffentlichen Raum handle, sondern um öffentlich zugängliches Firmengelände. Man sei nicht dafür zuständig, öffentliche Toiletten bereitzustellen.

Vielmehr sei dies Aufgabe der kommunalen Hand. Zudem gibt es im Gebäude dafür keine Räume. Die Stadt reagierte empört und verärgert, wollte aber den Zustand schnell beheben. Es wurden zwei mobile Toiletten aufgestellt, wie sie auf Baustellen genutzt werden. Viele Menschen hielten dies für einen untragbaren Zustand.

Im Juli 2010 dann stellte die Stadt Donauwörth für 16000 Euro einen WC-Container auf. Die Bahn gab sich großzügig und stellte die Fläche der Stadt mietfrei zur Verfügung. Allerdings sorgte ein Rohleitungsbruch im Bahnhofsgelände im Dezember 2010, dass auch der Container für einige Monate außer Funktion war. Seit 2010 stellt also die Kommune den WC-Container. Nach Auskunft aus dem Rathaus kommt vier Mal in der Woche eine Reinigungsfirma. Allein dafür bezahlt die Stadt 8000 Euro pro Jahr. Allerdings kämpfe man mit permanentem Vandalismus, wie Pressesprecherin Annegret Feist erklärt: „Dies reicht von extremer Verschmutzung über Demolierung von Waschbecken, Armaturen, Urinalen bis hin zum Herausreißen ganzer Kabinen- oder Toilettentüren. Es wurden auch schon Fenster eingeschlagen und Feuer gelegt.“

Über 100000 Euro ausgegeben

Die Täter zu erwischen, ist quasi unmöglich. Allerdings werden die Schäden werden jeweils von der Stadt Donauwörth behoben. Allein in den vergangenen fünf Jahren beliefen sich die Schäden auf rund 14000 Euro. Rechnet man die Gesamtkosten inklusive Reinigungsdienst und Anschaffungskosten, hat die Stadt seit 2010 für die öffentlichen Toiletten am Bahnhof knapp 102000 Euro ausgegeben.

Und dieser Betrag wird weiter steigen, denn 2020 oder 2021 soll ein neuer, barrierefreier Container aufgestellt werden. „Im Rahmen des nächsten Haushaltes ist ein neuer WC-Container vorgesehen, sodass die Anlage wieder frisch ausgestattet und auf dem neuesten Stand ist“, sagt Annegret Feist. Die Reinigung soll dann täglich stattfinden, sodass wohl auch der Unterhalt teuer wird.

Eine dauerhaft bessere Lösung für die Einrichtung ist unterdessen in weite Ferne gerückt. 2014 schon plante die Stadt die Erweiterung des Parkhauses am Bahnhof für Pendler mit Fahrradstellplätzen und eben einer Toilette.

Nur einen Pfosten versetzen

Die Nutzung sollte dann möglicherweise kostenpflichtig sein. Zwar kann das Parkhaus Richtung Donaumeile erweitert werden, doch in Richtung Bahnhofsgebäude funktioniert das nicht, denn hier handelt es sich um Grund der Bahn. Nach Auskunft von Wolfgang Fackler, Landtagsabgeordneter der CSU, hakt es hier daran, dass die Bahn einen Pfosten versetzen müsste. Das sei zwar möglich, doch bezahlten müsste die Kommune. „Die wollen dafür 150000 Euro. Das ist ein Unding“, schimpf Fackler, der in Sachen lösungsorientierte Abstimmung mit der Bahn richtig ärgerlich wird.

Er fordert mehr finanzielle Mittel aus dem Bundeshaushalt, damit solche Probleme gar nicht erst entstehen. „Die Stadt will ein Parkhaus bauen, damit mehr Menschen Bahn fahren. Und am Ende scheitert das an einem Pfosten, den niemand zahlen will“, entrüstet er sich.

Die Bahn bleibt auf Nachfrage weiter bei ihrer Einstellung. „Die DB AG entscheidet grundsätzlich in eigener wirtschaftlicher Verantwortung, ob sie an einem Bahnhof Toiletten bereithält.“ Das sei in Donauwörth nicht der Fall. Ein Betrieb durch einen externen Dienstleister sei ebenfalls nicht rentabel, so ein Sprecher.