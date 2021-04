Theater Donauwörth sagt "Urmel aus dem Eis" ab

Plus Das Theater Donauwörth sieht sich gezwungen, das Freilichtspiel des Jugendtheaters auf 2022 zu verschieben. Die Corona-Bedingungen lassen keine vernünftige Probenarbeit zu. Was heißt das fürs Erwachsenentheater?

Die Enttäuschung ist groß, auch wenn die Notwendigkeit der Entscheidung auf der Hand liegt: Das Theater Donauwörth hat mit seinem Jugendtheater so viel wie möglich vorbereitet, was unter Corona-Bedingungen eben erlaubt ist, dennoch ist das Pensum unter den widrigen Umständen nicht zu schaffen. So haben sich die Verantwortlichen schweren Herzens entschieden, die für diesen Sommer geplante Inszenierung von „Urmel aus dem Eis“ abzusagen, beziehungsweise auf 2022 zu verschieben. „Die Entscheidung ist uns allen nicht leicht gefallen“, sagt Zweiter Vorsitzender Stephan Geist, „vor dem Hintergrund der aktuellen Situation halten wir es jedoch für das Beste.“

Anfang Mai hätten die Präsenzproben auf der Freilichtbühne Donauwörth beginnen sollen

Eigentlich war geplant, Anfang Mai mit Präsenzproben und dem Bühnenaufbau zu beginnen. Da man mit Kindern und Jugendlichen aber anders arbeiten müsse, als mit den alten Hasen im Erwachsenentheater, so Geist, sei die Inszenierung „unter erhöhtem Zeitdruck nur schwer leistbar“.

Die Absage ist umso bedauerlicher, als heuer das „Urmel“ eine Punktlandung gewesen wäre – rechtzeitig zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Max Kruse, der ein Sohn von Käthe Kruse war. „Die Arbeit am Stück muss jetzt erst einmal ruhen“, so Stephan Geist, „den Kontakt untereinander werden wir natürlich aufrecht erhalten.“

Opulente Inszenierungen mit viel Flair – das kennt der Zuschauer vom Theater Donauwörth auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen. Wie aber wird es heuer werden?

Was die aktuelle Entwicklung in Corona-Zeiten für das Erwachsenenstück bedeutet, ist derzeit noch nicht verbindlich zu sagen. „Wir halten an unseren Plänen fest“, gibt Stephan Geist Auskunft. „Unter Umständen können wir da mit relativ wenig Probenaufwand auskommen.“ René Faußner, der Leiter des Bühnenaufbaus sei jedenfalls ebenso am Werk, wie sämtlich Team-Mitglieder an ihren jeweiligen Stellen.

Wie berichtet, sind 14 Aufführungs-Termine für das Stück „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Verne anberaumt. Die Rollen sind längst vergeben, die Textbücher verteilt, jeder Darsteller lernt intensiv und online sind auch Einzelcoachings möglich. An Aussprache und Textgestaltung können Regisseure und Spieler also arbeiten, an den Charakteren und der Emotionalität der einzelnen Figuren.

Der Theaterverein Donauwörth wurde vom Verband Bayerischer Amateurtheater für die Darbietung von „My fair Lady“ mit dem „Larifari“ ausgezeichnet.

An Szeneproben ist indes momentan nicht im Traum zu denken. „Darstellerisch zu arbeiten, ist praktisch nicht möglich“, bedauert Stephan Geist, denn Interaktionen fallen derzeit komplett weg. „Schauspiel lebt ja vom Miteinander, von der Symbiose. Und beides funktioniert einfach nur im richtigen Leben.“ Monatliche Videokonferenzen helfen den Organisatoren allerdings, die Fäden in der Hand zu behalten und Schritt für Schritt weiterzugehen in Richtung Aufführungen.

Eine der bislang jüngsten Inszenierungen war 2018 das Stück „Heiße Ecke“. Foto: Sahliger

Mehr zum Theater Donauwörth, auch zur 40-jährigen Geschichte des Vereins und zu den bisherigen Inszenierungen – sowohl des Freilichttheaters, als auch der Bauernbühne Auchsesheim – gibt es im Internet.

Lesen Sie dazu auch: