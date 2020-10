Theater Donauwörth unter neuer Führung

Dicht gefüllt Besucherränge auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen. In Coronazeiten sind Szenen wie hier auf unserem Archivfoto nicht denkbar. In der Spielzeit 2021 kann wohl nur jeder vierte Platz besetzt werden. Doch das hält das Theater Donauwörth nicht davon ab, neue Pläne zu schmieden.

Bild: Theater Donauwörth