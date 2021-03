vor 16 Min.

Theater Oberpeiching: Der Vorhang bleibt an Ostern geschlossen

Plus Am 27. März ist Welttheatertag, doch die Bühnen sind leer. Wir erzählen vom Peichinger Bauerntheater, das heuer erneut seine Aufführungen absagen muss.

Von Barbara Würmseher

Das schmucke Haus der Vereine ist lange schon verwaist. Dort, im – wenn man so will – „Rainer Stadttheater“ bleiben der Vorhang zu, der Zuschauerraum leer und die Bühne frei von Kulissen, Akteuren und jener unvergleichlichen Bühnenluft. Was seit 1987 schon in diesem umgebauten Schulhaus Tradition hat, setzt die Pandemie nun bereits im zweiten Jahr in Folge außer Kraft: die Aufführungen des Peichinger Bauerntheaters, die für gewöhnlich um Ostern herum recht ländlich-zünftig und krachledern über jene berühmten Bretter gehen, die die Welt bedeuten. 55 Spielzeiten mit eigenen Produktionen liegen hinter den Peichingern. Und auch das beliebte Gastspielprogramm mit namhaften Profis aus der Kleinkunstszene ist in Tagen wie diesen kaum mehr als eine schöne Erinnerung.

„Wir haben einfach keine Möglichkeit, zu proben, und auch die Aufführungstermine dürfen ja nicht stattfinden“, bedauert Vereinsvorsitzender Albert Schlecht. Virtuelle Vorstandssitzungen lassen sich gerade mal machen, sodass die engsten Kontakte fortbestehen.

Beim Peichinger Bauerntheater ist keiner begeistert von der Absage

Doch Bühnenproben via Computer oder Tablet liegen außerhalb des Möglichen und wirken allein in der Vorstellung nahezu grotesk. Oder wie etwa sollten sich der jugendliche Liebhaber und seine Angebetete digital in die Arme sinken?

„Begeistert ist keiner aus unserem Verein“, schildert Albert Schlecht die Stimmung, „aber wir müssen eben gezwungenermaßen pausieren.“ Das Haus ist folglich ungenutzt, die Heizung läuft, Kosten entstehen, und auf der Einnahmenseite prangt eine große Null. Der Verein als Betreiber hat für das Jahr 2020 an die Stadt Rain, die Eigentümerin des Gebäudes ist, eine Betriebskostenbeteiligung von 1600 Euro zu zahlen. „Das können wir stemmen“, sagt Schlecht, „aber es kommt halt nichts in die Kasse.“

Eigentlich würden die jetzt bereits die letzten Proben anstehen

Eigentlich würden jetzt die letzten Proben laufen. Das Kindertheater hatte „Bauer sucht Sau“ längst vorbereitet, die Erwachsenen hatten „Die Omaklappe“ inszeniert. Fertige Bühnenbilder, Kostüme, einstudierte Texte, ausgefeilte szenische Gestaltung … – und jetzt? Erst einmal nichts. Schon zum zweiten Mal. „Wir sind alle traurig, besonders die Jugendlichen, die die Kontakte vermissen.“ Beide Stücke sind jetzt – hoffnungsvoll – auf 2022 verschoben.

„Wenn wir irgendwann wieder spielen dürfen, wissen wir noch nicht einmal, ob diese fertigen Inszenierungen in dieser Form noch realisierbar sind“, sagt Albert Schlecht. „Wir wissen nicht, ob die Spieler noch alle zur Verfügung stehen, oder ob sie zum Studium weg oder anderweitig vergeben sind. Es gilt dann erst einmal zu klären, ob unsere Protagonisten überhaupt noch mit an Bord sind.“

Im Saal wäre bereits corona-konfrom bestuhlt

Auch die rund 60 weiteren Helfer, die für gewöhnlich für fünf Aufführungen gebraucht werden, müssen dann erst einmal reaktiviert werden, wenn es irgendwann nach Corona wieder grünes Licht für die Kultur gibt. „Wir fragen uns schon, ob die Freiwilligen dann entweder ganz wild darauf sind, wieder dabei zu sein, oder ob sie es sich inzwischen zu Hause so gemütlich eingerichtet haben, dass sie sich daran gewöhnt haben“, meint Albert Schlecht. „So richtig weiß das ja keiner, was während Corona mit uns passiert.“

Derweilen haben die Peichinger Theaterleute schon einmal eine neue, Corona-taugliche Abstands-bestuhlung im Saal aufgestellt. Damit hätten immerhin 70 Zuschauer Platz – anstelle der sonst 215.

Am 24. September soll Maxi Schafroth kommen

Was die Gastspiele betrifft, laufen die Pläne zunächst weiter, immer im Bewusstsein, dass die Termine schlimmstenfalls kurzfristig wieder storniert werden müssen. „Wir organisieren das ganz klassisch und schauen dann, was daraus wird“, sagt Albert Schlecht pragmatisch.

Das heißt, dass das Kabarettduo Kernölamazonen am 15. Mai auftreten soll. Maxi Schafroth ist für den 24. September terminiert. Und die Problemzonen sollen mit neuem Programm im Oktober kommen. Was aus all diesen Vorhaben wird? „Man wird sehen …“, so Albert Schlecht.

