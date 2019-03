16.03.2019

Thementag zur Suchtprävention

Methoden und Aktionen am 6. April in Wemding

Alle, die ihre Freizeit mit Kindern und Jugendlichen in einem Verein, Verband oder einer Einrichtung verbringen und sich mit unterschiedlichen Themen der Sucht auseinandersetzen wollen, finden an diesem Thementag wichtige Informationen: Die Veranstaltung „SehnSUCHT nach mehr … – Wissen und Methoden rund um die Suchtprävention“ findet am Samstag, 6. April, von 9 bis 15 Uhr im Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding statt.

Die Kommunale Jugendarbeit und der Arbeitskreis Suchtprävention haben insgesamt sechs Themenboxen mit fachkundigen Referenten zusammengestellt, von denen zwei besucht werden können. Die Themen reichen von Essstörungen bei Jugendlichen, über legale und illegale Drogen, bis hin zum Thema Medien. „Uns ist es wichtig, dass die Teilnehmer selbst ihre Themen auswählen können“ so Martina Drogosch, Kommunale Jugendpflegerin. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir Ehrenamtlichen die Möglichkeit bieten, sich über verschiedene Themen der Sucht zu informieren. Zudem wird es Anregungen geben, die Themen methodisch mit Kindern und Jugendlichen umzusetzen.“

In der Pause wird es Infostände, eine Snackbar und viele Infomaterialien geben. Mit dabei sind zum Beispiel das Polizeipräsidium Schwaben-Nord, die Caritas und die Diakonie Donau-Ries sowie das Ferienland Donau-Ries. Zudem gibt es die Möglichkeit, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen oder das Museum zu erkunden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. (pm)

Die Veranstaltungsbroschüre mit Anmeldung gibt es online unter: www.donau-ries.de/KoJa. Weitere Informationen gibt es beim: Landratsamt Donau-Ries, Kommunale Jugendarbeit, Martina Drogosch, Telefon 0906/74158, E-Mail jugendarbeit@lra-donau-ries.de

Themen Folgen