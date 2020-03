vor 18 Min.

Theodor-Heuss-Gymnasium kostet nun 34,9 Millionen

Der laufende dritte Bauabschnitt ist darin enthalten

Lange Zeit war unklar, was die Generalsanierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen am Ende kosten wird. Die Angaben wechselten von Monat zu Monat. Inzwischen scheint jedoch eine verlässliche Kostenprognose vorzuliegen. Nach Angaben von Joachim Aurnhammer, Teamleiter der Hochbauabteilung des Landratsamtes Donau-Ries, liegt diese bei 34,9 Millionen Euro. In diesem Betrag sei der derzeit laufende dritte Bauabschnitt bereits enthalten, wie er jetzt im Bauausschuss des Kreistages mitteilte.

Dieser umfasst den Neubau der Aula. Die Rohbauarbeiten dafür sollen bis Ende Mai 2020 fertiggestellt sein. Der Bezug des Gebäudeteils ist laut Aurnhammer für Frühjahr 2021 geplant.

Für die Sanierung des Zwischenbaus am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen hat die Bauverwaltung im Ausschuss einen Zeitplan für die Realisierung vorgelegt. Ende April 2020 soll der Vorentwurf für den Neubau präsentiert werden. Die endgültige Entwurfsplanung ist für Herbst vorgesehen. Im Sommer 2021 ist geplant, mit den Abbrucharbeiten des alten Gebäudeteils zu beginnen. Der Baustart für den Rohbau soll zu Beginn des Jahres 2022 sein. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren, so dass zum Schuljahresbeginn 2024/25 die Inbetriebnahme sein könnte. (bs)

Themen folgen