vor 59 Min.

Thomas Stöckl verabschiedet sich

Der Obst- und Gartenbauverein Zirgesheim-Schäfstall hat eine neue Vorsitzende. Ein Mitglied wird für 70 Jahre ausgezeichnet

Seit 2006 hat Thomas Stöckl die Geschicke des Obst- und Gartenbauvereins Zirgesheim-Schäfstall geführt. In seiner Amtszeit konnte er viele Erfolge verbuchen, die er bei der Generalversammlung präsentierte. Die Gründung der Jugendgruppe 2008 sowie die Unterstützung der Zirgesheimerin Martina Gaugenrieder von 2011 bis 2014 als Rosenkönigin gehören unter anderem dazu. Zudem hat der Verein in seiner Amtszeit an sechs Gärtnerumzügen und fünf Herbstfesten teilgenommen.

Nun ändert sich die Besetzung des Vorsitzenden, denn die 358 Mitglieder wurden zu Neuwahlen geladen, um einen neuen Chef wählen – Stöckl kandidierte nicht mehr. Annemarie Egger wurde von der Mitgliederversammlung neu in das Amt gewählt. Sie zeigte sich zu ihrem Amtsantritt sehr motiviert und möchte die meisten der vielen Aktivitäten des Vereins weiterführen. Als Kassier wurde Marlen Wiesner neu gewählt, die Jörg Öhmichen ablöst. Margarete Radler (Zweite Vorsitzende), Manuela Hofer (Schriftführerin), Anne Lindum (Jugendleiterin) sowie Gabi Reinhardt, Brigitte Grenzel und Christian Fischer (alle Beisitzer) verstärken den Vorstand weiterhin.

Als besondere Ehrung erhielt Max Heinle für 70 Jahre Mitgliedschaft eine Auszeichnung. Weitere Ehrungen (alle für 40 Jahre): Josef Müller, Alfred Hofmann, Sigrid Helmer, Ottilie Reitschuster, Elisabeth Landes, Dieter Weiß, Rudolf Helmer, Werner Schmid, Anni Bock, Johann Bock, Erna Braun, Leonhard Fischer, Thea Roßmann, Waltraud Schad, Heinz Track und Günther Wehner. (fka)