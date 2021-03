vor 47 Min.

Thomas Vogelmayer mit „Leben und leben lassen“

Der Künstler tritt am Samstag in Mertingen auf. Man kann ihn per Livestream erleben

Mit seinem neuen Programm „Leben und leben lassen“ steht der bayerische Musik-Kabarettist Thomas Vogelmayer wieder auf den Bühnen des Freistaats. Wie man es von ihm kennt, besticht die neue Tour wieder mit einer Mischung aus Gaudi, Gesellschaftskritik und seiner Liebe zur Heimat.

Vogelmayer kommt im Zuge seiner Streaming-Tour am kommenden Samstag nach Mertingen in die Alte Brauerei. Dort präsentiert er ab 19 Uhr Auszüge seines Programms. Ganz Corona konform bringt der Künstler im Livestream das Starkbierfestgefühl für die Zuschauer nach Hause. Der Stream ist kostenfrei und wird auf den Facebook-Seiten der Alten Brauerei und auch des Künstlers übertragen. Wer mag, kann an diesem Abend Speisen und Starkbier „to go“ in der Alten Brauerei abholen.

Ein Geheimtipp ist der Vogelmayer längst nicht mehr. Sein Gespür für die richtige Mischung macht den Charme des teils unbequemen, aber sympathischen jungen Kabarettisten aus. Eines ist sicher: Der Vogelmayer hat immer neue Geschichten, Lieder und Witze im Gepäck, die er seinen Zuhörern voller Leidenschaft und mit viel Bühnenpräsenz präsentiert. Mit Kleinkunst für Hirn, Herz und Humor ist beim facettenreichen Programm für jeden etwas dabei.

Ob er nun mit seinem Hit „Dahoam“ seinen Zuhörern aus den Herzen spricht, vom „schwarz-weißen Ritter“ singt und damit die Lachmuskeln des Publikums strapaziert, mit politischen Liedern den Mächtigen der Welt ordentlich die Meinung geigt oder besinnliche Töne anschlägt, der Unterhaltungswert des zweistündigen Programms gilt auf hohem Niveau mit nur geringfügigen Ausflügen unter die Gürtellinie. Charmant und bodenständig – so kennen und lieben seine Zuhörer den Vogelmayer. (dz)

