vor 22 Min.

Thujahecke in Parkstadt brennt nieder

Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth war am Donnerstagabend in der Parkstadt im Einsatz.

Aufregung in Donauwörth: Am Donnerstagabend hat eine Hecke gebrannt. Feuerwehr im Einsatz.

In der Parkstadt in Donauwörth ist am Mittwochabend eine Hecke in Brand geraten. Dies geschah gegen 19.40 Uhr nahe des Spielplatzes in der Johannes-Knebel-Straße. Die Thujahecke brannte auf einer Länge von etwa zehn Metern. Der Grund dafür ist nach Auskunft der Polizei nicht bekannt. Bis die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth am Brandort eintraf, hatten Anwohner mit einem Gartenschlauch die Flammen bereits weitgehend gelöscht. Die Einsatzkräfte übernahmen die restlichen Arbeiten. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1500 Euro. (dz)

Themen Folgen