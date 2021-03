13.03.2021

Tief eintauchen ins Mittelalter

Die Burgruine Niederhaus ist mit Sicherheit eine der romantischsten über die Region hinaus. Ein spektakulärer Ort mit imposanter Geschichte

Von Thomas Hilgendorf

Wir sind eingeschränkt, manchmal sogar auf einen Radius von 15 Kilometern um Haus und Hof. Doch auch in diesem Bereich gibt es sie: Orte, an denen wir auftanken können, die uns zu Kräften kommen lassen, gerade jetzt, in der Corona-Pandemie. In loser Reihenfolge stellen wir einige persönliche Kraftorte vor. Im zweiten Teil stellen wir die Burgruine Niederhaus bei Hürnheim vor.

Unweit von Mönchsdeggingen zeigt sich am südlichen Kraterrand des Ries eine der beeindruckendsten Landschaften der Region. Doch nicht nur diese mit ihren Erhebungen und Höhlen (wie den Ofnethöhlen) sind spektakulär, sondern auch die Geschichtsträchtigkeit. Nicht nur ein relevantes Schlachtfeld des Dreißigjährigen Krieges findet sich hier, sondern auch Relikte der Römer und der Staufer.

Die Staufer waren wohl eines der gewichtigsten Adelsgeschlechter des Mittelalters. Zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert brachten sie nicht nur diverse schwäbische Herzöge, sondern auch Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation hervor. In jener Zeit trat auch das Rieser Geschlecht der „Edelfreien von Hürnheim“ auf. Sie sorgten für den Bau der Burg Niederhaus – die auch heute als Ruine noch davon zeugt, dass diese Adeligen aus dem Ries wohl zu den Einflussreichsten in der Region gehörten (mit, beziehungsweise neben den Grafen von Oettingen).

Weil sich die Familie in zu viele Linien teilte, verloren die Hürnheimer aber nach und nach entschieden an Einfluss. Burg und Vogtei wurden an die Grafen von Oettingen veräußert, welche die Anlage im 16. Jahrhundert ausbauten. 1719 wurde gar ein neues Schloss aufgebaut, aber bereits 30 Jahre später sorgte ein verheerender Brand für dessen Ende. Die Hürnheimer gelten als Adelsgeschlecht seit Ende des 17. Jahrhunderts als ausgestorben. Die Anlage verfiel im 19. Jahrhundert, nachdem der Deutsche Orden, dem die Burg inzwischen gehörte, während der Säkularisation aufgelöst wurde. Der schaurig-schöne Verfall geschah just passend im sogenannten Zeitalter der Romantik, in dem sich im Zuge einer zunehmenden Verstädterung und beginnenden Industrialisierung viele Dichter und Denker dem Mittelalter verschrieben – sich rückbesinnten auf die Wurzeln, die gute, alte Zeit. Es gibt durchaus Historiker, die meinen, der Verfall wurde absichtlich zugelassen – um deren Mythos in romantischer Art und Weise zu verklären.

An die Hochzeit der Ritter und Burgen lässt sich leicht denken, wenn man die Ruine schon von der Straße unten am Ortseingang von Hürnheim erblickt.

Nach dem Ortsschild geht es linker Hand in Richtung Ruine. Ein kleiner, ausgeschilderter Parkplatz kann jederzeit genutzt werden. Von hier sind es gut zehn Minuten bis zur Burg. Zu deren Füßen liegt das Forellenbachtal. Die idyllisch-romantische Burgruine ist kaum überlaufen – sie bietet einen lohnenden Ausblick und viel Raum, um zur Ruhe zu kommen.

Gut erhalten ist hier einiges: die Mauern des Palas, die mächtigen Fensterhöhlen sowie ein bedeutender Teil des quadratisch gebauten Bergfriedes. Auf den Wegen nahe der Ruine lässt sich derweil viel erwandern und bestaunen, nicht zuletzt die felsige, weite Wacholderheide. Ein Ort der Vergangenheit zum Kraftholen und Träumen im Hier und Jetzt.

