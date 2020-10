00:32 Uhr

Tierheim: Virus verschärft die finanzielle Lage

Die Tiere sind nicht weniger geworden, dafür die Einnahmen

Die Corona-Krise hat ein Loch in den Haushalt des Tierschutzvereins Donauwörth gerissen. Das Tierheim des Vereins steht damit vor massiven Problemen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Vielen Tierschutzvereinen und -heimen geht es ähnlich, weshalb der Deutsche Tierschutzbund als Dachverband den Welttierschutztag am 4. Oktober unter das Motto „Zusammen für Tierheime“ stellt. Die Tierschützer wollen damit auf die derzeit schwierige Situation aufmerksam machen und für Unterstützung werben.

„Wir standen bereits vor der Corona-Krise finanziell nicht besonders gut da und sind für unsere Arbeit für die Tiere immer auf die Hilfe tierlieber Menschen angewiesen. Jetzt sind die Probleme massiv, die Einnahmen sind rückläufig“, sagt Brigitte Scherb, Vorsitzende des Tierschutzvereins Donauwörth. Weil während der Corona-Zeit viele Tiere beim Züchter, im Handel oder über das Internet unüberlegt angeschafft worden seien, befürchte man auch, dass über kurz oder lang einige dieser Tiere im Tierheim landen könnten, wenn sie ihren Besitzern lästig werden. Den Haustierboom hatte auch das Tierheim Hamlar zu spüren bekommen. Anfragen habe es viele gegeben, doch nicht alle seien gut durchdacht gewesen. „Wir prüfen natürlich immer, ob ein Interessent tatsächlich das passende Zuhause für immer bieten kann“, erklärt Tierheimleiterin Sonja Hoffmeister. Die Vermittlungsrate sei daher weitgehend konstant geblieben. Eingebrochen dagegen seien fest im Jahresfinanzplan eingerechnete Einnahmen aus Festen, Basaren und Flohmärkten. Auch gab es weniger Pensionstiere, die normalerweise ebenfalls Geld in die Kassen bringen. „Die Lage im Ganzen ist besorgniserregend. Wir müssen sehen, wie sich die finanzielle Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt und hoffen, dass viele Tierfreunde weiter bereit sind, den Tieren zu helfen“, so die Verantwortlichen. Am Sonntag, 11. Oktober, findet wieder ein Flohmarkt im Tierheim Hamlar statt – nach den Corona-Regeln. (pm)

Wer das Tierheim Hamlar unterstützen möchte, kann auf folgendes Spendenkonto spenden: IBAN DE63 7225 0160 0190 0064 60 BIC BYLADEM1DON

