Tierwohl-Preis für Bauern aus Gosheim: seine Schweine fühlen sich sauwohl

Plus Roland Naß aus Gosheim hat seinen Mastbetrieb vor gut zwei Jahren auf alternative Haltung umgestellt. Dafür hat er gestern vom Landwirtschaftsministerium den Tierwohlpreis bekommen. Was macht er anders, als andere?

Natürlich ist auch ihr Schicksal schon jetzt besiegelt: Auch sie landen eines Tages auf dem Grill, im Bräter und letztlich auf dem Teller. Doch dürfen die Schweine, die im Mastbetrieb von Roland Naß bis zur Schlachtreife heranwachsen, bis dahin ein vergleichsweise schönes Leben führen. Es ist gekennzeichnet durch Liegen und Ruhen, Fressen Aktivität und Auslauf in den dafür strukturierten Buchten, die mehrfach täglich mit einem Oberflurentmistungsschieber gereinigt werden. Also Wellness pur für die Tiere?

Roland Naß muss lachen. Der Vergleich hinkt natürlich, aber ein bisschen trifft die Bezeichnung schon zu, denn es gibt nun einmal Qualitätsunterschiede zum konventionellen Schweinemastbetrieb. Der 41-Jährige muss es wissen, denn rund 18 Jahre lang hat er einen solchen betrieben. Er hatte das landwirtschaftliche Anwesen „Pflegermühle“ nahe Gosheim damals von den Eltern übernommen und zunächst im herkömmlichen Stil weitergeführt. Doch dabei ist es nicht geblieben. 2017 hat er einen radikalen Schnitt gemacht und wurde dafür gestern als einer von drei Landwirten im Freistaat mit dem „Bayerischen Tierwohlpreis für landwirtschaftliche Nutztierhaltung“ ausgezeichnet.

Tierwohlpreis ist mit 10 000 Euro dotiert

Um die Haltungsbedingungen in Bayerns Ställen zu verbessern, hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber diese Auszeichnung 2014 ins Leben gerufen. Sie gilt besonders innovativen und praxisgerechten Ideen, wie man mit kleineren technischen oder organisatorischen Lösungen das Wohlbefinden von Rindern, Schweinen, Pferden, Schafen oder Geflügel verbessern kann. Der Preis wird jährlich vergeben und ist mit insgesamt 10000 Euro dotiert.

Eigentlich hatte Roland Naß zunächst im Sinn, seinen konventionellen Betrieb auszubauen. „Wir hatten 1000 Schweine“, erzählt er, „das klingt zwar nicht wenig, hat aber zum Leben nicht gereicht.“ Er wollte aufstocken und die Anzahl verdoppeln. Die Pläne dafür waren fertig, waren von den Behörden genehmigt und Roland Naß wollte eigentlich schon loslegen. Da kam ihm ein Aufruf der Firma Edeka Südwest dazwischen, das in Baden-Württemberg sitzt. Das Regionalunternehmen hatte zusammen mit dem Deutschen Tierschutzbund das Programm „Hofglück“ aufgelegt und suchte Bauern, deren Konzepte in den streng reglementierten Kriterienkatalog passen.

Auf knapp 40 Seiten wird in allen Einzelheiten geregelt, wie Zucht, Haltung, Gestaltung der Stallungen, Stallklima, Fütterung und Tränkung, Bodengestaltung, Platzangebot, Beschäftigungsmaterial, Komfort, Tierkontrolle, aber auch Transportbedingungen und Schlachtung auszusehen haben. All diese Vorgaben sind deutlich strenger angesetzt, als es die allgemein gültigen Verordnungen fordern.

Alternative Haltung kostet Roland Naß knapp 1 Million Euro

„Dieses Programm hat mich überzeugt“, sagt Roland Naß. Und so hat er seine alten Pläne verworfen und auf alternative Haltung umgestellt. Knapp 1 Million Euro hat ihn das gekostete – eine Investition, die damals nicht förderfähig war, wie er sagt. Von Januar bis Mai 2017 hat er komplett umgebaut. Es ist bei 1000 Tieren geblieben, allerdings eben nach den „Hofglück“-Bedingungen.

Sieht man seinen Schweinen dieses Glück nun an? Sie liegen gemütlich in den so genannten Buchten, die sich zum Teil unter Dach befinden, zum Teil Freigelände sind. Vier Einzelstallungen hat der Betrieb mit je 16 Buchten, in der jeweils 16 Tiere untergebracht sind. Kot und Urin werden mehrfach täglich durch einen zeitgesteuerten Oberflurentmistungsschieber weggeschoben, eine Technik die im Schweinemastbetrieben nach Auskunft von Roland Naß sehr selten zum Einsatz kommt.

Schweine haben doppelt so viel Platz wie in herkömmlichen Betrieben

„Unsere Schweine haben doppelt so viel Platz und Auslauf wie in herkömmlichen Betrieben vorgeschrieben“, schildert der Gosheimer Landwirt und beschreibt weitere Kriterien: „Sie haben Sicht ins Freie, die Ringelschwänze werden nicht kupiert, Kastration findet mit Betäubung und Schmerzmitteln statt, wir füttern komplett frei von Gentechnik, legen den Liegebereich als Komfortzone mit Langstroh aus und stellen organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Das heißt, dass geeignetes Material – zum Beispiel Stroh, Heu, Miscanthus und anderes in einer Raufe zur freien Verfügung steht.“

Der Landwirt hat Geschmack an dieser alternativen Form der Nutztierhaltung gefunden. Er will seinen Betrieb in dieser Richtung weiter entwickeln und das System noch verbessern. Der Tierwohlpreis gibt ihm Bestätigung, damit auf dem richtigen Weg zu sein: „Er ist für mich ein Ansporn, weiterzumachen ...“

