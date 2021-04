Tipps für die Vereinsarbeit in Corona-Zeiten

Anwalt informiert Vertreter aus dem Landkreis über Versammlungen und anderes

Die Corona-Pandemie stellt auch die Verantwortlichen der Vereine vor ungeahnte Herausforderungen. Dazu gehören die Jahreshauptversammlungen. Durch Gesetzesänderungen wurde den Vereinen ermöglicht, nicht nur durch Beschlüsse in einer Versammlung der Mitglieder und einer hierfür notwendigen persönlichen Anwesenheit Vereinsangelegenheiten zu regeln, sondern dies auf anderen, coronakonformen Wegen zu ordnen. Darüber informierte nun Rechtsanwalt Richard Didyk bei einer Online-Fortbildungsveranstaltung, welche das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Donau-Ries-Kreis organisiert hat. Das Thema lautet „Vereinsversammlungen und Corona“.

Alternativen zur Präsenzveranstaltung sind Didyk zufolge virtuelle Versammlungen, die Briefwahl, das Umlaufverfahren oder eine Kombination aus diesen Verfahren. Im Gegensatz zur Briefwahl werde beim Umlaufverfahren keine Versammlung der Mitglieder notwendig. Das Umlaufverfahren könne, anders als die schriftliche Briefwahl, auch per E-Mail erfolgen, benötige jedoch eine 50-prozentige Rücklaufquote.

Der Vortrag des Anwalts fand im Rahmen der kostenfreien Fortbildungsveranstaltungen des Landkreises für Vereinsvertreter statt. Landrat Stefan Rößle dankte den über 100 Teilnehmern des Seminars für ihren wertvollen Einsatz: „Wir wissen um die Brisanz und auch um die Unsicherheiten zu diesem Thema.“

Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher stellte die bereits ins Leben gerufenen Projekte zur Unterstützung des Ehrenamts im Landkreis vor und verwies auf die von Didyk zur Verfügung gestellte und auf dem Regionalportal eingebundene Präsentation der Veranstaltung.

Hauptaugenmerk des zweieinhalbstündigen Vortrags Didyks waren die Verfahren einer Mitgliederversammlung. Zusätzliche Inhalte waren Rechte und Pflichten in der Mitgliederversammlung, wie Teilnahmerecht, Antragsrecht einschließlich Vorschlagsrecht, Rederecht Auskunftsrecht und Stimmrecht. Großen Anklang bei den Teilnehmern fand – so heißt es in der Pressemitteilung – auch die Bereitstellung eines Musters für die Einladung zur virtuellen Mitgliederversammlung. Didyk informierte im Weiteren zu allgemeinen Regelungen im Vereinsrecht, wie Abstimmungen und Mehrheiten. Die vollständige Präsentation zum kostenfreien Herunterladen und weitere hilfreiche Informationen sind laut Landratsamt auf dem Regionalportal unter www.donauries.bayern/ehrenamt zu finden. (pm)