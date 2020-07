vor 19 Min.

Tödlicher Unfall: Schuldfrage ungeklärt

Bei dem Unglück auf der B2 wird eine Familie aus Wallerdorf beinahe ausgelöscht. Verursacher steht nun vor Gericht.

Eine Geldstrafe von 4000 Euro muss ein 20-Jähriger Autofahrer bezahlen, der vor einem halben Jahr mit seinem Auto vier Mitglieder einer Familie einer im Lechgebiet wohnhaften Familie getötet hat. Nun stand der Verursacher wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

Der damals 19-jährige Auszubildende war am 5. Januar mit seinem VW Transporter auf der B2 bei Wernsbach im Landkreis Roth auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Renault der fünfköpfigen Familie geprallt, die gerade aus dem Urlaub nach Hause nach Wallerdorf (Stadtteil von Rain) fuhr. Die Mutter und die drei Kinder starben sofort und in den nächsten Tagen, der Vater überlebte schwerstverletzt. Der VW-Fahrer und seine Freundin wurden verletzt.

Wie der Vorsitzende des Gerichts die Sache sieht

Die Schuldfrage sei nicht zu beantworten, betonte jetzt bei der Verhandlung der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts Reinhard Hader: „Wer Auto fährt, weiß, dass es solche Situationen gibt, die gerade nochmal gut gehen. Er fragte: „Welchen Vorwurf kann man ihm machen? Keinen.“

Die Staatsanwältin hatte zwei Wochen Arrest und 200 Arbeitsstunden gefordert. Für die Nebenklägervertreter sollte mit dem Strafmaß jedoch für die Hinterbliebenen ein „Zeichen“ gesetzt werden. Denn der Familienvater erlebe an jedem Tag wieder, „dass seine Familie nicht mehr da ist“.

Der Angeklagte aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen weinte bei der Urteilsverkündung und sagte: „Ich wollte das nicht, es beschäftigt mich jeden Tag. Wenn ich könnte, würde ich es ungeschehen machen.“

