Totopokal

11:41 Uhr

Totopokal: Für Aubstadt spricht nur das Ergebnis

Arik Ekin gab nach Verletzungspause sein Comeback für den in blau spielenden TSV beim TSV Aubstadt.

Plus Dass Rain in Aubstadt aus dem Totopokal fliegt, rückt in den Hintergrund. Verletzungen, Unsportlichkeiten und eine rassistische Beleidigung überschatten das Spiel.

Von Michael Horling

Vor ein paar Wochen war´s eine deutliche Sache. Beim 4:0 Mitte August ließ Aubstadt keine Fragen nach dem Sieger offen, kam der TSV Rain noch gut weg im Spiel um Regionalliga-Punkte. Und war „not amused“, als der Weg nun unter der Woche schon wieder ins knapp 250 Kilometer entfernte Grabfeld führte. Zu einer Partie mit immens Zündstoff.

