Entdeckungstour durchs Ferienland

Kinder- und Familienangebote im Landkreis Donau-Ries sind stark nachgefragt

Erstmals sind Kinder- und Familienangebote online für die ganze Region erschienen. Das Ferienland Donau-Ries bietet für Kinder und Familien ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten!

Nachdem gerade im vergangenen Jahr bei den Gästen des Ferienlandes Donau-Ries vermehrt der Wunsch nach Kinder- und Familienangeboten vorhanden war und das Thema stärker nachgefragt wurde, finden Familien auf der Internetseite www.ferienland-donau-ries.de seit Neuestem alle Angebote in der Region. Diese sind aufgeteilt in verschiedene Rubriken und reichen von geführten Wanderungen mit tierischer Begleitung über kulturelle Aktivitäten bis hin zu Lehrpfaden und digitalen Entdeckertouren. „Das Ferienland Donau-Ries bietet damit ein breites Spektrum an Indoor- und Outdoor-Freizeitaktivitäten,“ so Vorsitzender Landrat Stefan Rößle.

Mit dem neuen Produkt zeigt das Ferienland Donau-Ries, dass die Region auch für Familien mit Kindern attraktiv und abwechslungsreich ist. Besonders in der aktuellen Pandemie-Zeit kann gibt es dort vielen Outdooraktivitäten. Geschäftsführer Klemens Heininger, betont: „Wir haben das Glück, dass sich der Tourismus in unserer Region sehr gut verteilt und wir keine überfüllten Hotspots haben.“

Auch den einheimischen Bürgern sollen diese Kinder- und Familienangebote vor Augen führen, was sich mit Kindern hier in unserer Region unternehmen lässt. Bisher sind die Angebote nur online abgebildet, aber auch das soll sich ändern. „Bis zum Start der Messesaison im Jahr 2022 werden die Onlineangebote in einem entsprechenden Druckwerk zusammengefasst.“, so Melina Kristen, verantwortliche Projektleiterin im Ferienland Donau-Ries.

Sollten sich noch Anbieter mit Kinder- und Familienangeboten auf der Ferienland Donau-Ries-Internetseite präsentieren wollen, können sie sich an info@ferienland-donau-ries.de wenden. (dz)