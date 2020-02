vor 20 Min.

Tourist verliert Pistole im Supermarkt

Ein Mann verlor in einem Wemdinger Supermarkt eine Schreckschusspistole. Die Polizei stellte die Waffe sicher.

Und die Polizei stellte noch mehr Verstöße fest

Ein österreichischer Tourist hat am Mittwochnachmittag in einem Wemdinger Supermarkt eine Schusswaffe verloren. Wie die Polizei mitteilt, fiel dem 27-Jährigen eine 9-Millimeter-Schreckschusspistole aus der Jackentasche, als er an der Kasse bezahlen wollte. Eine Mitarbeiterin des Supermarkts verständigte die PI Donauwörth.

Der Anruf ging gegen 15.45 Uhr in der Dienststelle ein. Kurz darauf war eine Streife vor Ort und stellte einen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Es handelte sich tatsächlich um den bewaffneten österreichischen Touristen, der gegenüber den Zivilbeamten angab, dass ihm beim Bezahlen in der Schlange an der Kasse versehentlich die Waffe auf den Boden gefallen sei. Der Mann hat keine Erlaubnis, eine Waffe zu führen. Die Polizei stellte die Pistole sicher. Bei der anschließenden Personenkontrolle des Österreichers fanden die Beamten zudem einen größeren Haschischbrocken und ein Röhrchen mit Haschisch-Öl und stellten beides sicher.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Donauwörth gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg, nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von gut 1000 Euro durfte der Mann die Polizeiinspektion – ohne Waffe – wieder verlassen.

