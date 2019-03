vor 20 Min.

Toursimus: Ein Rekord und neue Ziele

Die Stadt Wemding registriert erstmals über 53000 Übernachtungen. Was die Gründe dafür sind und wie sich die Kommune weiterentwickeln will.

Von Wolfgang Widemann

Der Ort Wemding hat sich einen Namen als Wallfahrts- und Fuchsienstadt gemacht. Die Basilika Maria Brünnlein ist der größte Wallfahrtsort im Bistum Eichstätt, zum jährlichen Fuchsien- und Kräutermarkt strömen schätzungsweise 20000 Besucher in die Stadt. Zusammen mit dem schönen Wetter vorigen Sommer, der auch noch zahlreiche Camper nach Wemding lockte, haben diese Faktoren der Kommune 2018 einen Rekord beschert: Mehr als 53000 Übernachtungen verzeichneten die gewerblichen Herbergsbetriebe. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Mitglieder des Stadtrats bei der Präsentation des Tourismusberichts. Gleichzeitig gibt es weitere Impulse, um Wemding als Reiseziel noch attraktiver zu machen.

Über Jahrzehnte aufgebaut

Bürgermeister Martin Drexler betonte, dass das Angebot in der Stadt für Gäste über Jahrzehnte aufgebaut worden sei. Günther Zwerger, Geschäftsführer des Ferienlands Donau-Ries – dieses unterstützt die Stadt in Tourismusfragen – bezeichnete die Zahlen aus dem vergangen als „sensationell“. Wemding sei 2018 im Ferienland Donau-Ries der einzige Ort, der eine derartige Steigerung (11,5 Prozent) vorweisen könne. Zwerger erklärte, dass von dem Zulauf nicht nur Hotels und Gaststätten profitierten, sondern der gesamte Einzelhandel: „Touristen kaufen hier vor Ort ein, tanken hier und gehen in die Apotheke, wenn sie krank sind.“

Die Statistik mit den 53351 Übernachtungen erfasst sowohl klassische Touristen, die in Wemding über Nacht bleiben, als auch Geschäftsreisende. Hinzu kommen eine nicht bekannte Zahl an Übernachtungen bei privaten Zimmervermietern und die sogenannten Tagestouristen (Führungen, Radtouren, Wallfahrer sowie Besucher des Aktien- und Kräutermarkts).

Zwei Groß-Ereignisse

Die Vorzeichen stehen gut, dass 2019 noch mehr Besucher den Weg nach Wemding finden. Innerhalb einer Woche stehen laut Bürgermeister Drexler gleich zwei Mega-Ereignisse an: Der Fuchsien- und Kräutermarkt am 26./27. Mai samt Schwäbischem Imkertag sowie das historische Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“ vom 29. Mai bis 2. Juni. Letzteres Spektakel habe auch „die Aufgabe, die Bekanntheit der Stadt weiter zu fördern“. Nach Angaben von Judith Strohhofer, Leiterin der Touristinformation, startet am 7. April beim Ostermarkt der Vorverkauf der Eintritts-Armbänder. Was sich ebenfalls positiv auf Wemding auswirken könnte: die Kleine Landesgartenschau in Wassertrüdingen.

Neben der Freude über das Erreichte ist es nach Ansicht von Bürgermeister Drexler auch „wichtig, nach vorne zu schauen und Konzepte zu entwickeln“.

Geld soll bereitstehen

Da haben die Wemdinger den Gesundheitstourismus im Auge. Um diesen zu forcieren, sollen heuer Mittel in den städtischen Haushalt eingestellt werden. Es solle der Erholungswert in ausgesuchten Waldbereichen gestärkt werden. Stichwort: „Waldbaden.“ Dazu werde eine Bachelorarbeit entwickelt. Das Konzept soll laut Drexler im Frühjahr vorgestellt werden. Man hoffe, auch hier ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln zu können, so der Rathauschef.

Als weitere Aktivitäten nannte Drexler einen Obstlehrgarten, der unter Federführung des Landkreises westlich von Wemding entstehen soll, die Förderung des Kunstmuseums Donau-Ries – „wo sonst findet man ein Museum für moderne Kunst im ländlichen Raum?“ –, den Bau eines Radwegs zwischen Wemding und Wolferstadt sowie das Angebot einer Wassersportlerin, die in der warmen Jahreszeit an jedem zweiten Samstag auf dem Waldsee einen Standup-Paddel-Kurs anbieten möchte. Ferienland-Manager Zwerger erwähnte zudem einen neuen Themen-Radweg, der von Nördlingen über Wemding ins Altmühltal bis Kehlheim führen soll. Der Bürgermeister und die Sprecher der Fraktionen im Stadtrat dankten dem Tourismus-Team mit Judith Strohhofer für ihren „ganz hervorragenden Einsatz“. Zuletzt bildete die Stadt eine Tourismuskauffrau aus. Die wird jetzt übernommen.

Stadträte sind zufrieden

Die Stadträte zeigten sich äußerst zufrieden mit der Tourismusbilanz. Dritter Bürgermeister Gottfried Hänsel ergänzte, beim Radltourismus sei „noch mehr drin“, beispielsweise ein Anschluss an die Hesselberg-Region. Bei dem Bestreben, dass sich Wemding als „Gesundheits- und Wohlfühlstadt“ etabliert, sei auch ein Kneipp-Erlebnisweg eine „Zielmarke“.

Mit am Ratstisch saß auch Josef Meyer, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und Hotelier in Wemding. Der lobte: „Es wurde erkannt, dass Tourismus ein breites Engagement sein muss.“ Man könne zuversichtlich in die Zukunft schauen. Meyer und andere Redner würdigten die Arbeit von Günther Zwerger, der demnächst in den Ruhestand tritt.

Themen Folgen