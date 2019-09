vor 25 Min.

Traktor fängt Feuer – Nachbar verhindert Hallenbrand

Dank eines aufmerksamen Zeugen, kann in Wemding ein Großfeuer verhindert werden. Was genau geschehen ist.

Dank eines aufmerksamen 22-Jährigen ist in Wemding ein größerer Brand einer Halle verhindert worden. In das Nacht auf Dienstag meldete sich bei der Polizei Donauwörth der junge Mann, dass ein Traktor in einer landwirtschaftlichen Halle in Wemding-Amerbach brennt.

Zusammen mit einem 41-jährigen Nachbarn des angrenzenden Hauses schob er das im Motorraum brennende Gefährt aus der Halle ins Freie. Damit wurde Schlimmeres verhindert. Der vordere Bereich des Traktors war allerdings komplett ausgebrannt.

Mit 30 Mann ist die Feuerwehr vor Ort

Die Feuerwehren Amerbach und Wemding rückten mit 30 Einsatzkräften an. Es entstand laut Polizei Donauwörth ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Donauwörth zufolge, zu denen auch ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen wurde, kommt als Brandursache eine beschädigte Elektroleitung in Betracht, die zu einem Kurzschluss führte. Niemand wurde verletzt. (dz)

