vor 25 Min.

Traktor gegen Auto: Frau und Kind verletzt

Unfall auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim. 22-Jähriger übersieht beim Einbiegen ein Auto.

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns hat am Montagmittag südlich von Wemding einen Unfall verursacht, bei dem zwei Personen – darunter ein Kind – Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, bog der 22-Jährige mit seinem Traktor samt Anhänger um 12.30 Uhr von der Industriestraße nach links auf die Staatsstraße ein – und übersah ein Auto, das ein 66-Jähriger von Wemding in Richtung Gosheim steuerte. Der Traktor streifte mit einer am Frontbereich angebrachten Metallhalterung die rechte Seite des Pkw und riss diesen über die gesamte Länge auf. Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und landete im Bankett. Die Beifahrerin, 47, erlitt leichte Blessuren. Ein siebenjähriges Kind, das auf der Rückbank saß, wurde ebenfalls verletzt und vorsorglich in die Uni-Klinik nach Augsburg gebracht. Der Schlepperfahrer blieb unversehrt.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 6000 Euro. (dz)

Themen folgen