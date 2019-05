vor 26 Min.

Traktor und Auto stoßen zusammen

Bei einem Zusammenstoß in Oberndorf erleidet eine Frau Prellungen am ganzen Körper.

In Oberndorf sind am Mittwochfrüh gegen 6 Uhr ein Traktor und ein Auto zusammengestoßen. Die Zugmaschine mit Anhänger fuhr auf der Mertinger Straße in südliche Richtung. An der Einmündung der untergeordneten Fischerstraße bog eine 30-jährige Fahrerin kurz vor dem Gespann nach links ein.

Trotz Vollbremsung durch den 29-jährigen Schlepperfahrer konnten ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Fahrerin zog sich diverse Prellungen am ganzen Körper zu. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, so die Polizei Rain. Durch die Vollbremsung entstand auch am Schleppergespann Schaden in Höhe von 2500 Euro. Die Zugdeichsel des Tiefladers wurde verbogen. (dz)

