vor 3 Min.

Transporter bleibt an Bahnunterführung hängen

Ein Transporter ist am Dienstag an der Bahnunterführung in Bäumenheim hängengeblieben.

Ein 32–jähriger Berufskraftfahrer war am Dienstag um 4.30 Uhr mit seinem Transporter auf der Hauptstraße in Bäumenheim in westlicher Richtung unterwegs, als er an der Bahnunterführung mit dem Planenbau seines Fahrzeuges hängen blieb. Dadurch wurde die metallene Höhenkontrolle verbogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1600 Euro. Der Verursacher wurde durch die Beamten gebührenpflichtig verwarnt. (dz)

