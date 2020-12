03.12.2020

Trauer um Ex-Pfarrer von Auchsesheim Eduard Bayrhof

Plus Früherer Seelsorger von Auchsesheim, Eduard Bayrhof, stirbt mit 88 Jahren. Er war 18 Jahre in der Pfarrei St. Georg aktiv.

Von Jürgen Tochtermann

Im Alter von 88 Jahren ist am 2. Dezember der langjährige Pfarrer von Auchsesheim, Eduard Bayrhof, gestorben. Vielen älteren Gemeindemitgliedern ist er sicherlich noch bekannt. Bayrhof wirkte von 1965 bis 1983 in der Pfarrei.

Pfarrer Bayrhof wurde am 1. Oktober 1932 in Geisenried geboren am 18. Mai 1958 zum Priester geweiht. Seine Kaplanzeit verbrachte er in Peißenberg. Anschließend wirkte er ab 1960 fünf Jahre als Benefiziumsvikar in Günzburg.

18 Jahre in Auchsesheim in der Pfarrei St. Georg

Die Pfarrei St. Georg im Donauwörther Stadtteil Auchsesheim übernahm er 1965 für fast 18 Jahre. Dies war seine längste Wirkungsstätte in seiner aktiven Priesterzeit. 1983 wechselte er auf die Pfarrstelle von St. Peter und Paul in Kaufbeuren. Hier hatte er auch das Amt des Regionaldekans inne, wofür ihm Bischof Bertram Meier besonders dankt. Seine letzte Pfarrstelle nahm er 1995 als Geistlicher in Aitrang wahr. 2002 ging er schließlich in den wohlverdienten Ruhestand. Hier half er bis zum Schluss in der Pfarreiengemeinschaft Leuterschach mit.

Der Termin für das Requiem und die Beisetzung kann auf der Homepage des Bistums Augsburg unter bistum-augsburg.de nachgeschaut werden.

