Trinkwasser: Das Warten auf drei Proben ohne Befund geht weiter

Drei unbedenkliche Proben in Folge müssen her, um die Abkochanordnung in Donauwörth aufzuheben.

Am Montag wurden an zwei Stellen geringe Mengen an coliformen Keimen gefunden, am Dienstag gab es keinen Nachweis mehr. Wie es nun in Donauwörth weitergeht.

In der am Montag, 10. August, entnommenen Probenserie haben sich nochmals jeweils geringgradig coliforme Keime an zwei Entnahmestellen des Donauwörther Trinkwassers gezeigt. Die Probe vom Dienstag ergab jedoch erneut keinen Nachweis krankheitserregender Keime, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Befunde wurden zwischen Stadtwerken und Gesundheitsamt besprochen.

Das Verfahren weiterer Probeentnahmen wird derzeit fortgesetzt, ein Filtertausch wurde veranlasst, die Leitungen werden weiter intensiv gespült. Nach dem befundfreien Probeergebnis vom Dienstag sind nun weitere drei unbedenkliche Proben in Folge die Voraussetzung für eine Aufhebung der Abkochanordnung. Die Proben werden täglich entnommen.

Abkochanordnung gilt weiterhin

Die Hotline der Stadtwerke ist weiterhin unter Telefon 0906/789-270 tagsüber von 8 bis 17 Uhr zu erreichen, der Bereitschaftsdienst ist unter 0906/789-520 geschaltet. Die Abkochanordnung gilt damit weiterhin in: Berg außer Florian-Wengenmayr-Straße, Parkstadt: gesamt, Zirgesheim außer Stillbergweg 15 bis 31 und 26 bis 50 und Templerstraße 2 sowie in der Kernstadt Donauwörth in folgenden Straßen: Albweg gesamt, Am Kaibach gesamt, Am Spachet gesamt, Amaliastraße gesamt, Amorellenwörth gesamt, Berger Allee 19 bis 39, Georg-Regel-Straße gesamt, Johann-Enderle-Straße gesamt, Johannes-Traber-Straße gesamt, Kaibachsiedlung gesamt, Michael-Imhof-Straße gesamt, Rölsstraße gesamt, Scheckenhoferstraße gesamt, Zirgesheimer Straße 43 bis 53 und 38 bis 50, Am Weichselwörth 1 und 3 sowie in den Kleingartenanlagen „Am Weichselwörth“.

