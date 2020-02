15:52 Uhr

Trinkwasser: Es waren doch Keime in einer Nachprobe

Bei den Nachproben des Trinkwassers in Donauwörth war - entgegen offizieller Mitteilungen bisher - zuletzt doch eine Auffälligkeit aufgetreten. Um was es dabei geht.

Von Thomas Hilgendorf

Die Bürger in weiten Teilen des Stadtgebietes von Donauwörth und im Tapfheimer Ortsteil Rettingen werden sich wohl noch mindestens bis Freitag gedulden müssen, um das Wasser aus der Leitung wieder ohne Bedenken trinken zu können.

Das hat einen Grund: Entgegen der offiziellen Verlautbarungen der Stadt Donauwörth sei, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, doch eine der Nachproben auffällig gewesen. Nach der am Montag vergangener Woche ausgesprochenen Abkochanordnung aufgrund einzelner Befunde coliformer Keime erfolgten seither wiederholte Beprobungen des Trinkwassernetzes durch die Stadtwerke Donauwörth.

„Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Donau-Ries wurden im gesamten Versorgungsnetz der Stadtwerke Probenahmestellen festgelegt, um einen umfassenden Überblick über die gesamte Trinkwassersituation zu erhalten“, informiert das Landratsamt in Donauwörth.

Hierfür seien nach fachlicher Einschätzung drei Probeserien in Folge ohne auffällige mikrobiologische Befunde, wie etwa coliforme Keime, erforderlich. Und genau hier hakte es zuletzt - ohne dass dies bislang öffentlich wurde.

Nach einer ersten nicht zu beanstandenden Probenahmeserie wurde in einer einzelnen Probe der zweiten Serie in der vergangenen Woche erneut eine einzelne Kolonie coliformer Keime nachgewiesen. Der Endbefund ging dem Gesundheitsamt in dieser Woche zu. In einer Kontrollprobe außerhalb der vereinbarten Probenserie vom vergangenen Freitag sei dieser Befund jedoch nicht mehr nachweisbar gewesen, „sodass aktuell kein Rückschluss auf die Ursache des Befundes möglich ist“, so das Landratsamt. Dass jene einzelne Nachprobe auffällig war, wurde allerdings seitens der Stadt bislang nicht bekannt gegeben.

Es war das Landratsamt, welches über diese Auffälligkeit am Mittwochnachmittag im Nachgang informierte. In den bisherigen Mitteilungen der Stadt war in Bezug auf die Nachproben bis dato nicht über weitere Verunreinigungen informiert worden – im Gegenteil: Nach den offiziellen Berichten der Stadt schien es zuletzt keinerlei Auffälligkeiten mehr gegeben zu haben.

Die Nachproben mussten also von Neuem beginnen. Die Endergebnisse hierzu werden laut Landratsamt am Freitag erwartet. „Mutmaßlich“, so die Kreisbehörde, könne dann das Gebot zum Abkochen des Wassers in Donauwörth dann wieder aufgehoben werden.

