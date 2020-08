16:53 Uhr

Trinkwasser: Ursache für Keime in Donauwörth wohl gefunden

Plus Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ist das Trinkwasser in Donauwörth über Wochen mit Keimen belastet. Die Ursachenforschung ist kompliziert - sie war aber wohl erfolgreich. Was dahinter steckt.

Von Barbara Wild

Heute auf den Tag sind es genau vier Wochen, dass rund 4000 Haushalte in Donauwörth ihr Trinkwasser abkochen müssen. Der Grund: Coliforme Keime wurden bei Routinemessungen entdeckt. Sie können beim Verbraucher Darmprobleme auslösen.

Da eine solche Belastung nicht den hohen Standards der Trinkwasserverordnung in Deutschland entspricht, gab die Stadt Donauwörth das Gebot des Abkochens aus. Seitdem werden Proben über Proben genommen, die vom Gesundheitsamt ausgewertet werden. Hochbehälter wurden abgelassen und gereinigt, Filter ausgetauscht. Weil alles nichts half, wird seit 18. August dem Wasser Chlor zugeführt, das alle Keime im Trinkwassersystem abtöten soll.

Eine Ende des Abkochens in Donauwörth ist absehbar

Doch ein Ende ist absehbar – zumindest mit dem Abkochen. Noch diese Woche rechnet Oberbürgermeister Jürgen Sorré damit, dass das Gesundheitsamt die Freigabe erteilt. „Das gesamte Leitungsnetz ist nun durchgechlort. Sobald dies der Fall ist, muss nicht mehr abgekocht werden“, so Sorré. Chlor werde aber weiter zugeführt.

Immerhin scheinen die Mitarbeiter der Donauwörther Stadtwerke, die auch für die Wasserversorgung zuständig sind, den Grund für die Keime im Donauwörther Trinkwasser gefunden zu haben.

Eine der Wasserkammern im Hochbehälter in der Parkstadt scheint wohl Ursprung der Belastung. Durch feine Risse im Becken dringt Grundwasser und auch Oberflächenwasser ein. Das vermische sich dort mit dem Wasser aus dem Tiefenbrunnen am Röthelfeld.

Der Zahn der Zeit hat am Hochbehälter in der Donauwörther Parkstadt genagt

Der Hochbehälter ist im Jahr 1890 erbaut worden. Zwar sei er immer wieder instand gesetzt worden, doch der Zahn der Zeit habe an dem Bauwerk genagt.

Deshalb, erklärt Sorré, habe die Stadt sich jetzt dazu entschlossen, die betreffende Wasserkammer stillzulegen. Da sie die kleinere der beiden Kammern im Hochbehälter in der Mitte des ehemaligen Kasernengeländes ist, sei es kein Problem, die angeschlossenen Haushalte zu versorgen.

Es ist ein glücklicher Umstand, dass die Stadt für die Erschließung des Alfred-Delp-Quartiers bereits einen neuen Hochbehälter für die Parkstadt geplant hat. Dieser soll am Rande des neuen Stadtviertels entstehen und die maroden Kammern ersetzen. „Wir sind mit der Planung schon sehr weit und versuchen zeitnah mit dem Bau zu beginnen“, sagt Sorré.

OB Sorré: "Wir haben hier kein Dreckwasser in Donauwörth"

Er betont in diesem Zusammenhang, dass die Keimbelastung zwar vorhanden und nachweisbar sei. „Aber wir haben hier kein Dreckwasser in Donauwörth“, sagt der OB, der im Übrigen selbst von der Sache betroffen ist. Die Teams der Stadtwerke, die zu Pandemiezeiten nur im Schichtbetrieb arbeiten und daher personell extrem dünn besetzt seien, hätten alles getan, um die Ursachen der Keime zu finden und auch die Chlorung zu beschleunigen. Unter anderem wurden Hy-dranten im betroffenen Stadtgebiet aufgedreht und über Stunden laufen gelassen. Das hatte bei so manchem Bürger für Verwunderung gesorgt und die Diskussionen in den sozialen Netzwerken eingeheizt. „Es ist wichtig, dass das gechlorte Wasser in jede Leitung gespült wird“, erklärt Sorré diesen Schritt. Da viele Bürger in der Ferienzeit gar nicht zu Hause oder tagsüber nicht da sind, werde auch weniger Wasser gezapft.

Im Übrigen hat die Keimbelastung dieser Augustwochen nichts mit den Problemen im Februar zu tun. Damals war die Ursache für Keime im Trinkwasser ein Rohr, das sich verschlossen hatte. Dort kam das Trinkwasser zum Stehen – laut Ralf Allmannsberger von den Stadtwerken idealer Platz für Keime.

Info: Alle Testberichte des Trinkwassers unter www.donauwoerth.de

