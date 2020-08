vor 33 Min.

Trinkwasser: Zwei Proben ohne Keime, aber weiter abkochen

An zwei Tagen in Folge wurden im Donauwörther Wassernetz keine Krankheitserreger gefunden. Grünes Licht gibt es aber noch nicht. Wann dieses erfolgen könnte.

Die intensiven Spül- und Reinigungsmaßnahmen der Stadtwerke Donauwörth-Wasserversorgung haben sich nach dem sich aktuell abzeichnenden Bild gelohnt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt: Hintereinander zwei Proben liegen mit Stand Mittwochnachmittag ohne Nachweis von krankheitserregenden Keimen vor. Es wurden am 3. und 4. August an sechs Probeentnahmestellen Wasserproben entnommen – darunter auch die bereits gereinigte, desinfizierte und wieder in Betrieb genommene kleine Kammer des Hochbehälters Parkstadt. Die aktuellsten Laborergebnisse ergaben keinen besorgniserregenden Befund mehr.

Parallel zu notwendigen weiteren Probeentnahmen lief nun auch die Entleerung der Großen Kammer des Hochbehälters an, sodass diese über das Wochenende gereinigt und desinfiziert werden kann und die Befüllung ab Sonntag beginnt. Das weitere Vorgehen erfolgt – wie alle bisher durchgeführten Maßnahmen – in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.

Gespräch mit dem Gesundheitsamt am Montag

Wann genau wieder grünes Licht gegeben werden kann und das Gesundheitsamt die Abkochanordnung auch für die nach wie vor betroffenen Gebiete aufheben kann, wird sich voraussichtlich nach einem gemeinsamen Gespräch zwischen Gesundheitsamt und Stadtwerken am Montag entscheiden.

Für folgende Gebiete im Versorgungsbereich der Stadtwerke Donauwörth gilt nach wie vor das Abkochgebot vom 24. Juli: Stadtteil Berg außer Florian-Wengemayer-Straße, Parkstadt gesamt, Stadtteil Zirgesheim außer Stillbergweg 15 bis 31 und 26 bis sowie 50 und Templerstraße 2. In der Kernstadt Donauwörth muss in folgenden Straßen weiter abgekocht werden: Albweg gesamt, Am Kaibach gesamt, Am Spachet gesamt, Amaliastraße gesamt, Amorellenwörth gesamt, Berger Allee 19 bis 39, Georg-Regel-Straße gesamt, Johann-Enderle-Straße gesamt, Johannes-Traber-Straße gesamt, Kaibachsiedlung gesamt, Michael-Imhof-Straße gesamt, Rölsstraße gesamt, Scheckenhoferstraße gesamt, Zirgesheimer Straße 43 bis 53 und 38 bis 50, Am Weichselwörth 1 und 3 sowie in den Kleingartenanlagen „Am Weichselwörth“.

Die eingerichtete Hotline der Stadtwerke ist weiterhin unter der Telefon 0906/789-270 tagsüber von 8 bis 17 Uhr zu erreichen, der Bereitschaftsdienst ist unter Telefon 0906/789-520 geschaltet.

Themen folgen