vor 34 Min.

Trinkwasser in Donauwörth muss nicht mehr abgekocht werden

Das Trinkwasser in gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Donauwörth ist wieder uneingeschränkt nutzbar. Dies gilt aber vorerst wohl nur bis Ende Oktober.

Das Trinkwasser im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Donauwörth kann ab sofort wieder uneingeschränkt genutzt werden: Die Stadtwerke haben in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt das Abkochgebot jetzt aufgehoben, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Nachdem am 28. September mit der Chlorung des Trinkwassers in der Versorgungszone des Hochbehälters Parkstadt begonnen wurde und die Werte an den Entnahmestellen einen konstanten Chlorgehalt zwischen 0,1 und 0,3 Milligramm pro Liter aufweisen, habe das Gesundheitsamt nach einer Serie von drei negativen Probeentnahmen wieder grünes Licht für die uneingeschränkte Wassernutzung in der Versorgungszone des Hochbehälters Parkstadt gegeben werden können.

Ende der Chlorung des Donauwörther Trinkwassers für Ende Oktober geplant

Ein Abkochen sei damit ab sofort nicht mehr notwendig. Für die Aquarien- und Teichbesitzer mit Fischbesatz in der Versorgungszone des Hochbehälters Parkstadt bestehe bis zum Ende der Sicherheits-Chlorung weiterhin das Angebot der kostenlosen Wasserabgabestelle am Wasserwerk in Donauwörth.

Wie wird nun weiterverfahren? Um eine effiziente Desinfektion der betroffenen Versorgungszone zu erreichen, müsse die Chlorierungsmaßnahme wirksam über mindestens zwei Wochen gehalten werden. Eine Beendigung der Chlorung sei daher für Ende Oktober vorgesehen. Dann werde unmittelbar darauf aus Sicherheitsgründen ein erneutes Abkochgebot erforderlich sein, das erst aufgehoben werden kann, wenn von drei aufeinanderfolgenden Tagen umfassende Probenahmeserien ohne Keimnachweis vorliegen.

Stadtwerke Donauwörth bitten um Verständnis für neue Abkochanordnung

Die Sicherheit der Abnehmer im Versorgungsgebiet des Wasserhochbehälters Parkstadt sei den Stadtwerken und dem Gesundheitsamt sehr wichtig und deshalb wird um Verständnis für die erneute Abkochanordnung nach Beendigung der Chlorung, voraussichtlich Ende Oktober, gebeten. Über den genauen Zeitpunkt werden die Stadtwerke wieder informieren.

Die Hotline der Stadtwerke bleibt weiter von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr geschalten, unter der Nummer 0906/789-270. Die Hotline habe sich als direkter Draht zu den Stadtwerken bewährt, vor allem da zusätzlich nach 17 Uhr auch der Bereitschaftsdienst unter der Nummer 0906/789-520 geschaltet ist.

