vor 19 Min.

Trinkwasser in Donauwörth muss weiter abgekocht werden

Nach wie vor gibt das Gesundheitsamt Donau-Ries keine Entwarnung für Donauwörth: Das Trinkwasser ist nach wie vor im Keimen belastet.

Von Barbara Wild

Das Trinkwasser in Donauwörth muss weiter abgekocht werden. Das teilt Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré auf Nachfrage dieser Zeitung mit. "Das Wasser ist noch nicht keimfrei", erklärt er und bittet die Bürger noch um Geduld. "Wir müssen weiter abwarten."

Seit 21. Juli sind Keime im Donauwörther Trinkwasser

Am 21. Juli ist festgestellt worden, dass das Trinkwasser in Donauwörth mit coliformen Keimen belastet ist. Seitdem müssen rund 4000 Haushalte in Donauwörth das Leitungswasser abkochen, bevor sie trinken. Zudem wird seit 14. August Chlor in das Leitungsnetz eingeführt, damit die Keime abgetötet werden. Jetzt geht es darum, dass auch die Proben aller Entnahmestellen im Trinkwassernetz ergeben, dass die Chlorung angekommen ist und keine Keime mehr vorhanden sind. Die Proben kann allerdings nicht die Stadt Donauwörth selbst durchführen, sondern sie müssen von externen Labors durchgeführt werden.

OB Sorré ist "vorsichtig optimistisch", dass die entsprechende Freigabe durch das Gesundheitsamt Donau-Ries im Laufe der Woche erfolgt. Dann müsste das Wasser zumindest nicht mehr abgekocht werden. Die Chlorung würde dann noch einige Zeit weiterlaufen. Sorré bittet um Verständnis: "Die Qualität des Trinkwassers muss stimmen. Da braucht es äußerste Sorgfalt."

