vor 58 Min.

Trinkwasser in Rain ist hervorragend, aber ...

Pläne für die Zukunft sind dennoch notwendig. Ein Experte hat die aktuelle Situation in der Lechstadt überprüft und kommt zu Ergebnissen, die Handlungsbedarf mit sich bringen. Was ist zu tun und warum?

Von Barbara Würmseher

Das Trinkwasser in der Stadt Rain mit ihren Ortsteilen ist von bester Qualität. „Alle Werte sind gut“, bestätigte Bürgermeister Gerhard Martin in der jüngsten Stadtratssitzung. „Sie liegen weit unter den Grenzwerten.“ Doch will die Stadt mit Blick in die Zukunft schon jetzt Vorsorge dafür treffen, dass dies auch so bleibt.

Deshalb planen die Verantwortlichen zusammen mit dem HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt aus Gießen, welche Weichen für die Trinkwasserversorgung gestellt werden müssen. HG-Geschäftsführer Bernd Hanauer hat zahlreiche Messungen und Untersuchungen verschiedener Institutionen aus den vergangenen zehn bis 15 Jahren ausgewertet und auf der gewonnenen Datengrundlage ein numerisches Grundwassermodell erstellt.

Das ist ein Recheninstrument, das die Grundwasserverhältnisse abbildet, verschiedene Situationen simuliert und schaut, was wann zu erwarten ist. Für die Stadt Rain wurden sechs verschiedene Szenarien berechnet.

Das sind die Fakten Besprochen wurden in der jüngsten Stadtratssitzung die Brunnen VI und VII, die westlich des Lechs liegen, sowie Brunnen V östlich des Lechs. Alle drei haben bislang noch kein Wasserschutzgebiet. Um dennoch die wasserrechtliche Genehmigung zur Förderung von Trinkwasser zu bekommen, hat es bisher immer vorübergehende wasserrechtliche Erlaubnis gegeben. Diese Erlaubnis wird die Stadt Rain auch weiter beantragen, bis die Wasserschutzgebiete endgültig ausgewiesen werden können.

Das Ergebnis der jetzigen Untersuchungen zeigt, dass der Brunnen V mit 160000 Kubikmetern Wasser pro Jahr betrieben werden kann, ohne dass Stadtteile oder Gewerbe daraus gespeist werden. In naher Zukunft kann für den Brunnen V ein Wasserschutzgebiet beantragt werden.

Brunnen VI und Brunnen VII auf der Westseite liefern grundsätzlich ebenfalls Wasser in hervorragender Qualität. Allerdings besteht durch das nah gelegene Stockerwasser – einen Wasserlauf bei Unterpeiching, der am Rande der sogenannten 50-Tage-Linie liegt – ein potenzielles mikrobiologisches Risiko für den Fall, dass Uferfiltrat in die Brunnen gelangt. Diese 50-Tage-Linie ist ein in der Fachwelt anerkannter Erfahrungswert, der sicherstellt, dass Mikroorganismen, so sie denn ins Wasser gelangt sind, nach dieser Zeit sicher abgestorben sind.

Aufgrund der Tatsache, dass alle Brunnen in Rain Wasser aus geringer Tiefe fördern, betreibt die Stadt aus Vorsorgegründen eine kontinuierliche Desinfektion des Reinwassers mit einer UV-Anlage.

Für die Zukunft stellt sich für die Stadt Rain die Frage, wie sie ihre Brunnen dauerhaft qualitätssicher betreiben kann.

Das sind die Lösungsansätze Man müsse anstelle des Brunnens VII einen neuen Brunnen schaffen oder einen vorhandenen Brunnen vom Wasserwirtschaftsamt übernehmen, rät Diplom-Geologe Bernd Hanauer.

Dieser neue Brunnen muss weiter weg vom Stockerwasser liegen als der jetzige Brunnen VII, damit mögliche Keime eben mindestens die kritischen 50 Tage lang unterwegs sind. Das Ganze soll etwa in zwei bis drei Jahren über die Bühne gehen. Der Stadtrat Rain hat dem zugestimmt.

Zudem hat Hanauer dazu geraten, einen weiteren Notverbund mit einem Wasser-Zweckverband einzugehen. Die Stadt hat bereits Notverbünde mit der Thierhauptener und mit der Burgheimer Gruppe. Zur weiteren Absicherung sollten weitere Zusammenschlüsse angestrebt werden. Auch diesem Vorschlag stimmte der Stadtrat einhellig zu.

