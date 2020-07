vor 47 Min.

Trinkwasser muss nicht mehr überall abgekocht werden

In einigen Bereich in Donauwörth muss das Trinkwasser weiter abgekocht werden.

Keime im Trinkwasser in und um Donauwörth: Nicht mehr alle Stadtteile betroffen. Hier gibt es eine Übersicht, welche Haushalte weiter abkochen müssen.

Nach den jüngsten Untersuchungsergebnissen zur Trinkwasserverkeimung im Raum Donauwörth – Probenahmetag war Dienstag, 28. Juli – hat sich nach Auskunft der Stadtverwaltung noch eine geringe Anzahl koliformer Keime im Stadtteil Parkstadt ergeben, die sämtlich dem Einzugsbereich des dortigen Hochbehälters zugeordnet werden konnten. Um den Hochbehälter in der Parkstadt als Verursacher der Verkeimung des Trinkwassers auszuschließen, wird als nächste Maßnahme der Hochbehälter entleert, gereinigt, desinfiziert und wieder befüllt.

Damit hat das Gesundheitsamt daher die Abkochanordnung für die Niederzone und Hochzone Riedlingen sowie Niederzone Donauwörth mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Für folgende Gebiete gilt das Abkochgebot weiterhin: Stadtteil Berg außer Florian-Wengemayer-Straße, Stadtteil Parkstadt gesamt, Stadtteil Zirgesheim außer Stillbergweg 15 bis 31 und 26 bis 50 sowie Templerstraße 2.

In der Kernstadt muss in folgenden Straßen weiter abgekocht werden: Albweg gesamt, Am Kaibach gesamt, Am Spachet gesamt, Amaliastraße gesamt, Amorellenwörth gesamt, Berger Allee 19 bis 39, Georg-Regel-Straße gesamt, Johann-Enderle-Straße gesamt, Johannes-Traber-Straße gesamt, Kaibachsiedlung gesamt, Michael-Imhof-Straße gesamt, Rölsstraße gesamt, Schenkenhoferstraße gesamt, Zirgesheimer Straße 43 bis 53 sowie 38 bis 50, Am Weichselwörth 1 und 3 sowie in den Kleingartenanlagen „Am Weichselwörth“.

Daraus ergibt sich, dass folgende Stadtteile von der Abkochanordnung nicht mehr betroffen sind: Riedlingen gesamt, Auchsesheim gesamt, Zusum gesamt, Nordheim gesamt, Florian-Wengemayer-Straße in Berg, Stillbergweg 15 bis 31 und 26 bis 50, und Templerstraße 2 in Zirgesheim, die Kernstadt Donauwörth außer die oben genannten Straßen sowie der Ortsteil Rettingen der Gemeinde Tapfheim.

Die eingerichteteHotline ist weiterhin unter Telefon 0906/789-270 tagsüber bis 17 Uhr zu erreichen; der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Donauwörth ist unter Telefon 0906/789-520 geschaltet. (pm)

