Trinkwasserproblem in Donauwörth: Kaffee kochen mit Chlor

Chlor und Keime im Trinkwasser: Ich nehme es hin, will ja geduldig sein. Aber es nervt. Ich koche ab, lasse abkühlen, fülle damit die Kaffeemaschine. Eine sehr persönliche Betrachtung zum Problem in Donauwörth.

Ja, ich weiß. Ich bin verwöhnt. Für mich ist es keine Frage, dass das Wasser aus der Leitung einfach bestens ist. Kristallklar, sauber, frisch – und eben keimfrei.

Ich zapfe für eine warme Dusche am Morgen, ich zapfe für das täglich so wichtige Händewaschen. Ich drehe den Hahn auf, wenn ich meinen Salat wasche oder das Wasser für die Nudeln aufsetze. Das Wasser ist klar, sauber, frisch – aber eben nicht keimfrei. Zumindest nicht hundertprozentig. So wirklich schlimm wird es nicht sein, aber man will ja nichts riskieren. Nein, nicht in diesen Zeiten. Also trinke ich das Wasser lieber aus der Flasche. Für alles andere aber zapfe ich: für die Dusche, den Salat und das 30-Sekunden-Corona-Händewaschen – und rieche das Chlor. Mit dem Geruch in der Nase erinnere ich mich jedes Mal an eine Reise in die USA, bei der mir die Eiswürfel in der Coca-Cola mächtig die Lust auf den ersten Schluck vermiest haben. Damals, es war in den 90ern, wurde das Wasser in den Staaten extrem gechlort. Die Eiswürfel sahen cool aus, aber verströmten auch diesen Schwimmbad-Duft. Nein, danke!

Jetzt also Woche vier, dass mich diese Erinnerung auch am heimischen Wasserhahn heimsucht. Ich nehme es hin, will ja geduldig sein. Aber es nervt. Ich koche ab, lasse abkühlen, fülle damit die Kaffeemaschine. Sie gurgelt und gluckert wie immer. Der Kaffee: sieht aus wie immer. Ich mische meine Milch hinein und trinke.

Aber schmeckt es nicht doch nach: Chlor?

