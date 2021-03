vor 51 Min.

Trockenheit: Baumkenner aus Holzheim schlägt Alarm

Plus Siegfried Gruber aus Holzheim ist ein Baumkenner. Er hat die Jahresringe seines Kirschbaums ausgewertet. Der Klimawandel spielt dabei nicht die einzige Rolle.

Von Adalbert Riehl

Seine Sichtweise auf Holz ist beruflich geprägt. Als Siegfried Gruber aus Holzheim den Bericht im überregionalen Teil unserer Zeitung kürzlich den Artikel „Das traurige Geheimnis der Bäume“ las, fühlte er seine Erfahrungen der vergangenen Jahre bestätigt. Auch im Lech-Donau-Gebiet zeigen sich durch die Trockenheit bedingt kleinere Jahresringe, stärker ausgeprägt sind sie noch, wo Grundwasser fehlt. Einen Kirschbaum, der im vergangenen Herbst in Graisbach nach Sturmschaden gefällt werden musste, hat er „ausgewertet“.

Die Jahresringe des Baumes aus dem Lechgebiet belegt: Trockenheit machte ihm zu schaffen

Der Baum mag an die 90 Jahre gewesen sein und hatte sich sehr früh verzweigt. In den 1970-er Jahren hatte er mit zehn Millimeter Holzzuwachs im Jahresschnitt seine beste Phase, in der nächsten Dekade gab es einen Rückgang, aber in Richtung 2000 nochmals beachtliche Jahresringe. Dann ging es bergab, ab 2012 ging der Zuwachs gegen „Null“. Zwei Faktoren haben der einst prächtigen Kirsche relativ schnell den „Garaus“ gemacht, meint Gruber: das Alter und die trockenen Jahre 2015 und 2018, die auch das Donautal spürte.

Die „Botschaft“ in den Jahresringen des Graisbacher Kirschbaumes kann somit nicht auf die Klimaveränderung reduziert werden. Michael Fürst, Stadtförster in Donauwörth, erläutert diese bedingte Eignung mit weiteren Einflüssen: „Kirschen sind meist gehegt und gepflegt worden. Ein starker Pflegeschnitt mit extrem verminderter Blatt- und Kronenmasse kann zum Beispiel in diesem bestimmten Jahr auch geringere Jahresringbreiten verursacht haben, ebenso starker Obstbehang oder starker Spätfrost.“ Die starke Wüchsigkeit der Jugend beginnt schon mit 30 bis 50 Jahren zu stagnieren.

Seit 80 Jahren lässt die Vitalität der Kirche stark nach - das bestätigt auch Stefan Kolonko aus Oberndorf

Stefan Kolonko, der die Reviere des Nürnberger Wasserzweckverbandes in Oberndorf und an der Lechmündung leitet, bestätigt die Beobachtungen von Gruber: ab 80 Jahren lässt die Vitalität der Kirsche – ein relativ kurzlebiger Baum – stark nach. Bei starkem Fruchtanhang seien die Jahresringe zudem dünner. Der Förster ergänzt: „Unabhängig davon leiden alle Baumarten unter extremer Trockenheit. Eiche, Hainbuche, Feldahorn und Elsbeere kommen mit geringeren Niederschlägen besser zurecht.“ Am empfindlichsten reagiert die Fichte als Baum des niederschlagsreichen Gebirges. In unseren Breiten schädigt sie der Borkenkäfer und bringt sie zum Absterben. Das Eschentriebsterben ist in erster Linie von einem aus Asien eingeschleppten Pilz verursacht: hier werden die Jahresringe geringer, bis der an Lech und Donau bisher häufig anzutreffende Baum ganz abstirbt oder eben vorher gefällt wird. Die Kirsche, so Kolonko, gehört nicht nur in Gärten und an Ortsränder, sondern auch zur Waldgesellschaft in den Flussauen. Sie sei „etwas aus der Mode gekommen“, aber das Holz von Apfel, Birne und Walnuss erziele hohe Preise. Die Kirsche von Graisbach sendet nach übereinstimmender Einschätzung der Fachleute aufgrund der vielschichtigen Faktoren keine zweifelsfreie Botschaft bezüglich Klimaveränderung.

Die Dendrochronologie – die Wissenschaft vom Alter der Bäume – identifiziert Klimaveränderungen vor allem an der langlebigen Eiche, die Witterungsextreme im Aufbau der Jahresringe zuverlässig „dokumentiert“. Diese Wissenschaft bestimmt bei alten Dachstühlen aus den verwendeten Balken das Jahr ihres Einschlages.

