Trockenheit: Die Bauern im Kreis Donau-Ries bangen

Plus Der ausbleibende Regen in der Region ist laut Landwirtschaftsamt „besorgniserregend“. Und auch der letztjährige Dürresommer ist vielerorts nach wie vor spürbar.

Von Thomas Hilgendorf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) malt aktuell ein recht drastisches Szenario: Der Dürresommer von 2018 könnte sich heuer wiederholen. Erste Anzeichen hierfür liefert auch die im Landkreis Donau-Ries bis dato anhaltende Trockenheit. Der Saharasand auf den Autoscheiben scheint die Prognose dieser Tage noch zu verstärken. Ganz so drastisch mag es Manfred Faber vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Nördlingen noch nicht sehen. Doch auch er blickt mit etwas Sorge auf das, was sich beim Wetter in der Region abspielt.

Die meteorologische Prognose des DWD sieht Faber aber auch ein wenig skeptisch: „Das Wetter lässt sich nicht so weit im Vorfeld voraussagen.“ Sprich: Wie der Sommer wird, dafür gebe es schlichtweg keine seriösen Anzeichen – auch wenn die Niederschläge heuer bislang mau ausfallen. Gewaltige Temperaturabweichungen im Landkreis Doch unstrittig ist, das zeigen die Werte der im Landkreis installierten Messstationen: Im vergangenen Jahr waren die Temperaturabweichung im 40-Jahres-Langzeitvergleich in der Region „gewaltig“, wie Faber es benennt. Sie lagen bei 2,9 Grad Celsius über dem Mittel. Und auch dieses Jahr startete bislang mit „deutlich zunehmenden Temperaturen“: „Das liegt im allgemeinen Trend.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wiederholte sich tatsächlich das Szenario von 2018, so wären die Folgen für die Landwirtschaft und letztlich auch für die Verbraucher „besorgniserregend“ – bei der Bevölkerung wohl allerdings erst mit Verzögerung aufgrund des global ausgerichteten Lebensmittelhandels und voll gefüllter Lagerhallen. Solange der Weizen aus der Ukraine pünktlich geliefert wird, merkt der deutsche Verbraucher die Einbußen der hiesigen Bauern kaum. Schwere Böden speichern das Wasser länger Im Landkreis gibt es 2266 landwirtschaftliche Betriebe, auf denen regelmäßige Niederschläge herbeigesehnt werden. Der Getreide- und Maisanbau sowie die Grünlandnutzung machen einen Großteil der Nutzung aus – und dafür brauchen die Bauern vor allem eines: Wasser. „Wenn es jetzt nicht regnet, dann wird es für einige Sorten dieses Jahr mies“, sagt Faber – etwa für den Raps oder die Wintergerste. Die Erträge fielen bei der letztjährigen Trockenheit laut AELF im Kreis Donau-Ries unterschiedlich aus. Gebiete mit sandigen Böden wie etwa rund um Schwörsheim hatten spürbar zu leiden, bei schweren Böden, die das Wasser länger speichern können, wie im Jura oder rund um Riedlingen sowie am Zusammenfluss von Donau und Lech, waren die Ernten hingegen keineswegs unerfreulich. Nicht nur im Hinblick auf die Landwirtschaft bangt man derzeit. Seit einigen Tagen hat die Regierung von Schwaben Beobachtungsflüge angeordnet. Grund ist eine drohende Waldbrandgefahr wegen der anhaltenden Trockenheit. Manfred Faber erklärt, dass in den Wäldern die Folgen des vergangenen Dürresommers ebenfalls noch sichtbar seien. Vielerorts, auf „schwächeren“, wasserdurchlässigeren Böden, stünden vertrocknete oder rissige Fichten. Geschwächte Bäume sind anfälliger für Schädlinge und die wiederum gedeihen besser bei zunehmender Wärme. Landwirtschaft wird sich wohl wegen des Klimas im Kreis verändern Faber mag derweil noch keine Untergangsszenarien an die Wand malen, aber „der Trend ist unverkennbar“: Neben den beschriebenen angestiegenen Temperaturen sind im 40-Jahres-Mittel auch die Niederschläge um 105 Millimeter zurückgegangen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Faber – denn freilich könnte sich ein Trend drehen. Aber die aktuelle Lage hinsichtlich der Trockenperioden und die Erfahrungen des vergangenen Jahres lädt zumindest nicht zur Euphorie ein. Mittel- und langfristig geht Faber davon aus, dass sich die Landwirtschaft im Landkreis auch wegen der klimatischen Veränderungen auf die jeweils stabileren Gebiete konzentriert – beim Ackerbau etwa auf jene mit schwereren Böden (zum Beispiel rund um Reimlingen, im Jura, rund um Riedlingen und Rain). In einem Punkt bleibt Faber betont optimistisch: „Landwirtschaft wird es immer geben.“ Ein wenig Hoffnung könnte der morgige Samstag geben. Regenwetter ist angesagt. Einige Metereologen befürchten jedoch, dass das sprichwörtlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein könnte.

