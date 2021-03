05:56 Uhr

Trotz Corona: Bei der Freilichtbühne Donauwörth herrscht Optimismus

Plus Am 27. März ist Welttheatertag - aber überall sind die Bühnen leer. Doch trotz Corona plant das Theater Donauwörth heuer eine Freilicht-Inszenierung.

Von Barbara Würmseher

Sie wirken hartnäckig, optimistisch, unbeugsam und fast ein bisschen trotzig. Sie wollen sich nicht unterkriegen lassen – nicht nach 40 Jahren Vereinsgeschichte und 31 Freilicht-Inszenierungen im Erwachsenen- und Kindertheater. Die Rede ist von den Machern des Theaters Donauwörth auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen. Auch wenn der aktuelle Corona-Sachstand Anlass zur Skepsis gibt, laufen im Hintergrund intensive Vorbereitungen für die Spielzeit im Sommer 2021. Und alle hoffen sie.

„Wir bleiben posimistisch“, schmunzeln Stephan Geist, Zweiter Vorsitzender, und Jürgen Lechner, Co-Regisseur des diesjährigen Jugendtheaters, indem sie die Begriffe „positiv“ und „optimistisch“ miteinander verkuppeln. Musste schon die Produktion 2020 gecancelt werden, ist auch die 40-Jahr-Feier im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen, so setzt das gesamte Team alles daran, heuer wieder die Spielstätte am Mangoldfelsen zum Leben zu erwecken.

Freilichtbühne Donauwörth: Insgesamt 23 Termine anberaumt

14 Termine sind fürs Erwachsenentheater (Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“) anberaumt und neun Termine fürs Kindertheater (Max Kruses „Urmel aus dem Eis“). Voraussichtlich Ende April kann der Vorverkauf beginnen – mit ungewissem Ende.

Die Rollen sind längst vergeben, die Textbücher verteilt, jeder Darsteller lernt intensiv und online sind auch Einzelcoachings möglich. An Aussprache und Textgestaltung können Regisseure und Spieler also arbeiten, an den Charakteren und der Emotionalität der einzelnen Figuren. An Szeneproben ist indes momentan nicht im Traum zu denken. „Darstellerisch zu arbeiten, ist praktisch nicht möglich“, bedauert Stephan Geist, denn Interaktionen fallen derzeit komplett weg.

Die Bühnenbilder und die Logistik passen bereits

Und Jürgen Lechner ergänzt: „Schauspiel lebt ja vom Miteinander, von der Symbiose. Und Beides funktioniert einfach nur im richtigen Leben.“ Monatliche Videokonferenzen helfen den Organisatoren allerdings, die Fäden in der Hand zu behalten und Schritt für Schritt weiterzugehen in Richtung Aufführungen.

Die Bühnenbilder sind durchkonzipiert und auch wenn derzeit lediglich alles auf dem Papier besteht, passt die Logistik, wie Stephan Geist und Jürgen Lechner erklären. „Die Pläne sind diesmal nicht so monumental wie früher, aber das wird sich für die Zuschauer nicht negativ auswirken“. Es muss auch finanziell gespart werden, doch nicht am optischen Eindruck, die die beiden Theaterleute versichern.

Das Theater rechnet mit deutlich weniger Einnahmen

Immerhin rechnen sie in dieser Saison mit deutlich weniger Einnahmen, ja nicht einmal mit einer schwarzen Null. „Pro Aufführung werde ja lediglich 130 bis 150 Zuschauer kommen dürfen, da wir strenge Abstandsregeln einhalten müssen“, schildert Stephan Geist. „Jede zweite Reihe muss frei bleiben und nach jedem Zuschauer/jeder Zuschauergruppe müsse zwei Plätze unbesetzt sein. Üblicherweise fasst unsere Tribüne 450 Leute.“

Auch beim Catering werden diesmal Einnahmen fehlen – denn es wird wohl schlicht und ergreifend gar kein Catering geben dürfen. Auf diesen Fall richten sich die Donauwörther Theaterleute gedanklich ein.

Die Hoffnung stirbt auch in Donauwörth zuletzt

Die Hoffnung des Vereins richtet sich nun darauf, dass möglichst bald die Inzidenzwerte so weit sinken, dass erneut Kleingruppen im Freien zusammenkommen dürfen. Das große Glück bei beiden diesjährigen Inszenierungen: Die Inhalte beider Stücke sehen ohnehin zahlreiche kleine Szenen vor, sodass Bühnenproben in der dafür erforderlichen Kleinbesetzung theoretisch bald denkbar wären. „Was uns allerdings belastet, ist diese große Dunstglocke des Nichtwissens, die uns lähmt und uns nicht verbindlich planen lässt“, so sehen es Geist und Lechner.

Spätestens Anfang Mai, so hoffen die Organisatoren, sollte es erlaubt sein, mit szenischen Proben zu beginnen. „Wir brauchen Planungssicherheit. Sonst müssen wir in den sauren Apfel beißen und schlimmstenfalls wohl ab Juni absagen. Schließlich ist auch unser Requisiten-Aufwand enorm.“

Die Hoffnung aber stirbt – wie bekannt – zuletzt. Alle Spieler sind hoch motiviert und fiebern dem Sommer entgegen. „Die Vorfreude ist schon ringsum spürbar“, erzählen Lechner und Geist. „Wir alle wollen wieder diese grandiose Zeit miteinander erleben – vor, auf und hinter der Bühne – und unser Publikum in diese wunderbare Welt der Fantasie entführen …“

