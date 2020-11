vor 32 Min.

Trotz Corona: Elf Jugendliche machen Party - und das mit Drogen

Trotz der Corona-Beschränkungen treffen sich elf Jugendliche in einem Keller in der Donauwörther Parkstadt. Als die Polizei kommt, findet diese auch Drogen.

Gleich mehrfach negativ aufgefallen ist eine größere Gruppe Jugendlicher in der Donauwörther Parkstadt. Am frühen Abend des 7. November trafen sich laut Polizei insgesamt elf Jugendliche in einem Alter ab 14 Jahren in einem öffentlich zugänglichen Kellerraum in der Andreas-Mayr-Straße, um dort Party zu machen. Hierüber erging eine Mitteilung an die Gesetzeshüter.

Zivilkräfte der Inspektion Donauwörth fanden kurz nach 19 Uhr auf einem Tisch Marihuana sowie ein dazugehöriges, befülltes Gerät zum Zerkleinern und stellten dies sicher. Ein Teil der Drogen war in Geldscheinen verpackt, der Rest in einer Druckverschlusstüte. Die Beamten nahmen das Rauschgift in amtliche Verwahrung und stellten die Personalien aller Anwesenden fest.

Mehrere Jugendliche erhielten jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem ergingen Anzeigen gegen die Partygäste aufgrund Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Themen folgen