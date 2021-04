vor 18 Min.

Trotz Corona schnürt die Stadt Monheim einen Rekordhaushalt

Größter Posten im Haushaltsjahr 2021 ist der Neu- und Erweiterungsbau am städtischen Kindergarten. Für das 3,3-Millionen-Euro-Projekt erwartet die Stadt Monheim rund eine Million Euro an Fördergeldern.

Plus Die Steuereinnahmen in Monheim fallen deutlich höher aus als kalkuliert. Aufgrund vieler Projekte sind allerdings auch neue Schulden nötig.

Von Thomas Unflath

Zügig und komprimiert haben die Mitglieder des Monheimer Stadtrats in ihrer Sitzung am Dienstabend den Haushaltsplan der Kommune für dieses Jahr einstimmig verabschiedet. Bürgermeister Günther Pfefferer zeigte sich erfreut darüber, dass die Corona-Pandemie bislang nur wenig Auswirkungen auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt hat und es gelungen sei, einen Haushalt mit einem Rekordumfang zu erstellen. Trotz guter Aussichten ist eine Kreditaufnahme eingeplant, zudem bleibt die Ungewissheit, wie sich die Krise noch in Zukunft auswirken kann.

