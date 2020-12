01.12.2020

Türchen 1: Am Anfang war ein Geizhals

Öffnen Sie das erste Türchen in unserem digitalen Adventskalender. Das Thema 2020: Weihnachtsfilme. Begeben Sie sich mit der DZ jeden Tag auf eine cineastische Reise durch die Vorweihnachtszeit.

Von Gregor von Kursell

Zitternd kniet der alte Mann im Schnee. Auf dem Friedhof, vor seinem eigenen Grabstein. Neben ihn steht ein grausiges Phantom, ganz in Schwarz, ein Abbild des Todes. Mit unnatürlich langem Finger weist die gespenstische Erscheinung schweigend auf den Namen, der in den kalten Stein gemeißelt ist: Ebenezer Scrooge – der Name des Alten im Schnee. Ein Name, der zum Synonym geworden ist für einen herzlosen Geizhals. Doch dieser Scrooge auf dem Friedhof ist schon nicht mehr der, der er früher einmal war. Zwei Geister haben ihm klar gemacht, was in seinem Leben bislang falsch gelaufen ist. Der dritte und unheimlichste zeigt ihm seine elende Zukunft: ein einsamer, von niemandem beweinter Tod. All sein Reichtum wird ihm nichts helfen. Scrooge aber hat die Lehren der Geister bereits verinnerlicht und will sich ändern. „Ich will aus ganzem Herzen Weihnachten feiern und es immer in Ehren halten“, fleht er den stummen Geist an. „Sag mir, dass ich die Schrift auf diesem Grabstein auslöschen darf! Verschone mich…” Wird der Geist, wird die Macht, die ihn gesandt hat, dem gebrochenen Mann eine zweite Chance geben?

"Ich will aus ganzem Herzen Weihnachten feiern"

Am Anfang dieser Geschichte, die Charles Dickens schrieb und die so oft verfilmt wurde wie keine andere Weihnachtserzählung, hört sich Ebenezer Scrooge noch ganz anders an: „Wenn es nach meinem Willen ginge, müsste jeder Dummkopf, der mit ‚Fröhliche Weihnacht‘ auf den Lippen herumläuft, im eigenen Saft geschmort und mit einem Stechpalmenzweig durchs Herz begraben werden.“ So blafft er seinen liebenswürdigen Neffen Fred an, als dieser ihn, wie jedes Jahr, vergeblich zum Festessen einlädt. Nur Hohn und Spott hat er übrig für alle, die versuchen, an seine Großzügigkeit zu appellieren.

Charles Dickens hat 1843 die Weihnachtsgeschichte um den Geizhals Ebenezer Scrooge geschrieben. Bild: dpa

Für die Armen gebe es Gefängnisse und Arbeitshäuser, und sollten ein paar davon sterben, na dann würde das halt den Bevölkerungsüberschuss verringern. Scrooge gönnt sich selbst nicht viel und anderen schon gar nichts. Schließlich hat er es selbst geschafft, sich aus kleinen Verhältnissen hochzuarbeiten. Für sentimentalen Schnickschnack wie Weihnachten hat er nur ein Wort übrig: „Humbug“. Wer geizig ist und die Menschen hasst, so meinte Dickens, der hasst auch Weihnachten. Wer aber Weihnachten liebt, der ist großzügig und gut. Darum verspricht Scrooge dem Geist auf dem Friedhof auch nicht, von nun an den Armen zu helfen und keinen Wucherzinsen mehr zu kassieren. Das versteht sich von selbst, wenn er nur den Sinn der Weihnacht verinnerlicht und das Fest ordentlich feiert.

Wie die Bibel erzählt auch Charles Dickens von Erlösung

Wie biblische Weihnachtsgeschichte handelt auch die von Charles Dickens von Erlösung. Das Buch „Ein Weihnachtslied in Prosa – eine Geistergeschichte der Christnacht“ (im Englischen meist „A Christmas Carol“) wurde sofort zum Bestseller. Eine Woche nach seiner Erscheinung am 19. Dezember 1843 war es ausverkauft und musste nachgedruckt werden. Dickens wollte mit der Geschichte die Aufmerksamkeit seiner Leser auf das Leid der Armen lenken. Er selbst hatte als Kind am eigenen Leibe erfahren müssen, wie elend die Arbeiter im England zu Beginn der Industrialisierung ihr Leben fristen mussten. Mit dem Buch wollte er sich auch aus seiner persönlichen finanziellen Klemme retten, was ihm aber nur zum Teil gelang.





Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte 1951 Großbritannien





Unzählige Male ist die Geschichte des eiskalten Menschenfeindes und seiner Bekehrung in der Christnacht verfilmt worden. Wikipedia listet 50 Versionen auf, eine englischsprachige Webseite behauptet ohne Belege, es seien 135. Ausschnitte aus über 400 verschiedenen Filmen, Theaterstücken, Musicals, Werbespots, Comics und Hörspielen montierte ein Youtuber zu einer 53-minütigen Scrooge-Collage. Es sollen schon Fans bei dem Versuch den Verstand verloren haben, alle Versionen zu sichten und anzusehen. Die erste Verfilmung ist mehr als 100 Jahre alt. 1901 drehte der britische Regisseur Walter R. Booth mit einem elfminütigen Stummfilm, von dem heute nur noch drei Minuten erhalten sind. Spätestens seit den 1930er Jahren werden immer neue Interpretationen des Stoffs auf den die Leinwand und den Bildschirm gebracht, es wird verfremdet und parodiert.

Wer anderes als Onkel Dagobert könnte den Geizhals in dem Disney-Zeichentrickfilm „Mickey’s Christmas Carol“ von 1983 spielen? Die Rolle ist dem Enterich tatsächlich auf den Leib geschrieben, denn der „reichste Mann der Welt“ heißt im Original Scrooge McDuck. Die populäre Comicfigur wurde von ihrem Erfinder Carl Barks dem Dickens‘schen Knauserer nachempfunden. Bill Murray interessiert sich als fieser Chef eines Fernsehsenders in „Die Geister, die ich rief“ („Scrooged“, 1988) nur für Einschaltquoten und die Karriere und knechtet seine Mitarbeiter. Auch ihm helfen Geister auf die Sprünge, allerdings auf weniger subtile Art als bei Dickens. In „Blackadder's Christmas Carol“ macht Geisterbesuch aus dem spendablen Menschenfreund Ebenezer Blackadder alias Rowan Atkinson („Mr. Bean“) einen Menschenfeind. Ebony Scrooge (Vanessa Williams in A Diva’s Christmas Carol, 2003) eine egoistische afroamerikanische Popsängerin wird ebenso begeistert wie Ben Scrooge, der schwule Barbesitzer in „Scrooge & Marley“ von 2012. Xena, die Kriegerprinzessin, Barbie, die Muppets, die Schlüpfe, die Feuersteins und die Looney-Tunes-Figuren gehören ebenfalls zu den Gestalten, die die Geschichte in Szene gesetzt haben. Es gibt einen Scrooge-Western, es gibt Porno-Versionen, es gibt auf Youtube eine Kurzfassung mit Playmobil-Figuren. Auch die Augsburger Puppenkiste hat die Erzählung unter dem Titel „Geister der Weihnacht“ sehenswert inszeniert. Die Tatsache, dass so viele Versionen der Geschichte gibt, zeigt, dass diese Erzählung zu den großen der Weltliteratur zählt. Nur Klassiker wie Goethes „Faust“ oder Shakespeares „Romeo und Julia“ werden ähnlich häufig adaptiert.

Sogar die Augsburger Puppenkiste hat sich an dem Klassiker von Dickens versucht. Hier: Scrooge erscheint der Geist der diesjährigen Weihnacht. Bild: Lukas Steinbach /universumfilm

Zu den stärksten Verfilmungen gehört „Eine Weihnachtsgeschichte“ von 1984 mit George C. Scott, die sich eng an die Buchvorlage hält. Scotts Scrooge ist nicht einfach ein alter Griesgram, sondern ein hochintelligenter Finanzmann mit seelischer Tiefe, dessen beißenden Witz man widerwillig bewundert. Seine Läuterung vollzieht sich langsam, aber sehr glaubwürdig. Sie wird auch optisch deutlich gemacht, wenn die Farben heller werden, nachdem Scrooge ein anderer Mensch geworden ist. Als Zuschauer bedauert man, dass man ihn schon so bald verlassen muss anstatt noch länger mitzuerleben, wie er endlich seinen Mitmenschen und sich selbst Gutes tut. Dass wir ein solches Ekel im Laufe der Geschichte liebgewinnen, mag an der Schauspielkunst von George C. Scott liegen. Vielleicht fühlen wir aber auch, dass wir selbst viel von dem hartherzigen Alten in uns haben.

Die meisten englischsprachigen Kritiker halten die Version von 1951 mit Alastair Sim in der Hauptrolle für die beste Adaption überhaupt. Der Film erzählt Details über Scrooges Jugend, die im Buch so nicht vorkommen, aber durchaus in der Logik der Geschichte liegen.

Erfand Charles Dickens das Weihnachtsfest?

Etwas für Kenner ist der Film „Charles Dickens – Der Mann der Weihnachten erfand“ aus dem Jahr 2017. Bharat Nalluri erzählt darin, wie der Schriftsteller auf die Idee kam, die Geschichte von Scrooge zu schreiben. Dabei orientiert sich der Regisseur durchaus an biographischen Fakten, vermischt diese aber mit fantastischen Elementen. Die Figuren der Erzählung werden lebendig und bedrängen den Schriftsteller, der mit seiner Schreiblockade genauso zu kämpfen hat wie mit seinem verschwenderischen Vater, knauserigen Verlegern und vor allem mit seiner eigenen Vergangenheit. Erst als Dickens bereit ist, seinem Geschöpf Ebenezer Scrooge die Läuterung zu gewähren, kommt er auch mit seinen persönlichen Problemen ins Reine.





„Der Mann, der Weihnachten erfand“ (Originaltitel The Man Who Invented Christmas), Irland/Kanada 2017, Regie: Bharat Nalluri, Hauptdarsteller: Dan Stevens (Charles Dickens), Dauer: 104 Minuten, FSK 6

Nalluris Film verweist auch darauf, dass in England der Brauch, Weihnachten zu feiern, Anfang des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten war. Sicher war Dickens‘ Buch nicht der einzige Grund für das Wiederaufleben weihnachtlicher Traditionen. Es hat aber zweifellos einen Beitrag dazu geleistet. Nach Erscheinen soll zudem die Bereitschaft der Briten sprunghaft angestiegen sein, Menschen in Not zu helfen. Schließlich ist die Geschichte die Mutter aller Weihnachtsfilme, die eine Botschaft der Erlösung verkünden, ohne dabei auf biblische Stoffe zurückzugreifen. Auch darum ist „Ein Weihnachtslied in Prosa“ mehr als nur eines von vielen Weihnachtsmärchen.

