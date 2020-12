vor 17 Min.

Türchen 2: Auch Kater brauchen Liebe

Von Gregor von Kursell

Der alte Pettersson steht in seiner Werkstatt voller skurriler Werkzeuge und ist verzweifelt. Er hat seinen kleinen Kater Findus versprochen, dieses Jahr werde der echte Weihnachtsmann ihn besuchen. Aber wie soll das funktionieren? Da er ein leidenschaftlicher Tüftler ist, versucht Pettersson, eine Weihnachtsmann-Maschine zu konstruieren. Doch ständig geht etwas schief. Mal verschwindet ein Zahnrad, mal zerbricht ein Teil und dauernd stört ihn jemand bei der Arbeit. Er hat sich so sehr in dieses Projekt verbissen, dass er darüber sogar seinen geliebten Kater vernachlässigt hat. Der ist nun vor lauter Langeweile davongelaufen. Was hätte Pettersson denn machen sollen? Dem kleinen Kerlchen ins Gesicht sagen, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt – um ihn bitter zu enttäuschen? Selbst als Weihnachtsmann verkleiden? Das würde Findus sofort durchschauen. Den Nachbarn Gustavsson um den Gefallen bitten? Doch der verhöhnt Pettersson nur – den Weihnachtsmann spielen, für einen Kater?!?

„Morgen, Findus, wird’s was geben“ heißt der schwedisch-dänisch-deutsche Zeichentrickfilm von 2005. Der schlaue Kater hat die Kinder des Dorfes belauscht, die vom Weihnachtsmann sprechen. Nun löchert er seinen großen Freund, was es mit dem Weihnachtsmann auf sich hat. Wie er aussieht, wo er wohnt, wann er kommt – und vor allem, warum er noch nie bei ihm, bei Findus war. Pettersson, das ist der typische Erwachsene: ständig beschäftigt, manchmal vergesslich, bisweilen jähzornig. Findus, der sprachbegabte Kater, ist wie ein Kind – neugierig, ungeduldig, gewitzt und auch mal quengelig. Ein Kind, das schon groß genug ist, um den Zauber der Weihnacht zu spüren aber noch nicht zu alt, um an den Weihnachtsmann zu glauben. Ein beneidenswertes Alter, in dem Kinder (und Kater) alle Freuden des Festes auskosten können. Schöner ist eigentlich nur, wenn man selbst Kinder oder Enkel hat, die Weinachten noch in vollen Zügen genießen. Der arme Pettersson ist allerdings ziemlich überfordert. Er ist ja eher spät Katervater geworden und hat ansonsten keine Erfahrung mit Kindern.

Seinen Kater darf man nicht enttäuschen

Die Geschichten über das ungleiche Paar handeln allesamt von Liebe, Vertrauen und Geborgenheit. Beide wollen das Beste füreinander. Sie müssen aber immer wieder feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, einem lieben Menschen (oder Kater) etwas Gutes zu tun. Weil aber beide, der alte Mann und der Kater, sich alle Mühe geben, geschieht schließlich ein Wunder. Sogar der grimmige Spötter Gustavsson wird schließlich geläutert – zumindest vorübergehend.

Bis dahin gestaltet sich die vorweihnachtliche Zeit eher stressig, fast wie im wirklichen Leben. Petterson hat einmal sogar einen Alptraum, in dem seine Weihnachtsmannmaschine zum Monster wird. Ein hölzerner Tyrannosaurus mit roter Zipfelmütze, glühenden Augen und riesigen Reißzähnen rollt durch die Tür und stürzt sich auf den kleinen Findus. Eltern kennen diese Angst, die Angst davor, die Erwartungen der Kinder zu enttäuschen oder aus dem Fest der Liebe einen Tag des Streits zu machen. Es soll doch alles harmonisch sein…

Die Abenteuer von Petterson und Findus hat sich der Schwede Sven Nordqvist ausgedacht. Ursprünglich sind sie als Bilderbücher erschienen, wegen des großen Erfolges wurden sie auch verfilmt. Obwohl die Filme ihre Geschichten langsam und bedächtig erzählen, sind sie alles andere als betulich. Wie auch in den Büchern sind überall surreale Details zu sehen. Möbel, Werkzeuge, Kleidungsstücke, die es so gar nicht geben kann, unmögliche Konstruktionen wie von Magritte oder M.C. Escher. Seltsame kleine Wesen, die Mucklas, leben in Petterssons Haus. Nur Findus kann sie sehen und sie stehlen alles, was herunterfällt oder unbeaufsichtigt herumliegt. Die idyllische Welt, in der die beiden leben, erinnert an Astrid Lindgrens Bullerbü, allerdings wohnen hier nicht nur liebenswerte Menschen. Neben dem groben Gustavsson, der seine Freude daran hat, den Kindern (und Findus) zu verkünden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, ist da noch die aufdringliche Singhild. Sie brettert auf einem Motorschlitten durch die Welt und verteilt überall Arbeit. Pettersson wird dazu verdonnert, 100 Weihnachtsmänner für den Basar zu schnitzen. Darauf kann der Eigenbrötler, der schon mit der Weihnachtsmann-Maschine ausgelastet ist, eigentlich verzichten.

In Schweden ist der Weihnachtsmann ein Wichtel

In den skandinavischen Ländern erwarten die Kinder keinen hochgewachsenen und wohlbeleibten Weihnachtsmann, sondern ein Wichtel. Allerdings nähern sich die nordischen „Nisser“ und „Tomter“ aufgrund der weltweiten Präsenz amerikanischer Vorbilder immer mehr dem Santa-Claus-Typus an. Die nordischen Wichtel leben nach traditioneller Vorstellung das ganze Jahr mit den Menschen, zeigen sich aber nur selten. Ähnlich wie die deutschen Heinzelmännchen tun sie den Bewohnern des Hauses Gutes, wenn man sie in Ehren hält. Sie können sich aber auch bitter rächen, wenn sie gekränkt werden. Zu Weihnachten dankte man den Wichteln, indem man ihnen Speisen servierte. Auch heute noch stellen manche Familien zu Weihnachten einen Teller mit Milchbrei für die unsichtbaren Hausgenossen auf. Für die Weihnachtsgeschenke waren die Tomter früher nicht zuständig.

Petterson und der kleine Findus. Bild: DPA

Das änderte sich im 19. Jahrhundert. Damals entstanden in vielen Ländern Figuren, die als Gabenbringer allmählich zur Hauptfigur der Weihnachtszeit wurden – in Deutschland der Weihnachtsmann, in den USA Santa Claus, in Frankreich Pere Noelle. In den nordischen Ländern fiel diese Rolle den Wichteln zu. Es begann 1881, als der schwedische Dichter Viktor Rydberg das Gedicht „Tomten“ schrieb. Die Verse erzählen, wie ein uralter Wichtel in der Christnacht über den Bauernhof wandert, nach den Tieren sieht und ihnen Mut zuspricht: „Viele Winter und viele Sommer sah ich gehen. Geduld nur, Geduld! Der Frühling ist nah.“ Astrid Lindgren machte 1960 daraus ein Kinderbuch mit Illustrationen des Zeichners Harald Wiberg. Eigentlich hat die Geschichte nichts mit Weihnachten zu tun, aber sie wurde mit der Zeit in Schweden und darüber hinaus ein Teil des Festtagsbrauchtums. Die Wichtel wurden mit der Zeit zu kleinen Weihnachtsmännern, nicht umsonst heißt der aus Skandinavien stammende Brauch des heimlichen oder zufälligen Geschenkeaustauschs bei uns „Wichteln“.

Eine magische Gestalt sorgt dafür, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen

„Morgen, Findus, wird’s was geben“ heißt im schwedischen Original „Tomtemaskinen“, also Wichtelmaschine. Klein wie Wichtel ist auch die geheimnisvolle Gestalt, die immer wieder auftaucht und auf magische Weise dafür sorgt, dass alle Wünsche von Pettersson und Findus in Erfüllung gehen. Viele Weihnachtsfilme handeln von Zweifeln an der Existenz eines mysteriösen Gabenbringers. Stets werden die Skeptiker eines Besseren belehrt: es gibt den Weihnachtsmann und er vergisst niemanden. Wer nicht daran glaubt, ist ein Grinch, ein Scrooge, ein Weihnachtsmuffel. Auch wenn der Glaube an den Weihnachtsmann vordergründig das Thema dieses Films mit Petterson und Findus ist, geht es eigentlich nicht darum, wer nun wirklich die Geschenke bringt oder dass man an das Übersinnliche glauben soll. Das Weihnachtswunder passiert, weil die beiden ungleichen Freunde sich so für einander ins Zeug legen, nicht weil es im Himmel jemand Goldstaub regnen lässt. Festtagsfreude kommt nicht von selbst auf, wir müssen uns selbst darum bemühen. Weihnachtsstress hingegen stellt sich ganz von alleine ein.

