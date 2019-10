vor 51 Min.

Über die Unterschiede zwischen Deutschen und Türken

Der Schauspieler und Autor Adnan Maral weiß sein Publikum im TKSV-Sportheim bestens zu unterhalten

Von Fabian Kapfer

Es gibt Persönlichkeiten, denen es allein durch ihr Auftreten gelingt, Menschen mitzureißen. Der deutsch-türkische Schauspieler Adnan Maral ist eine solche Persönlichkeit. Das zeigt sich bei den Donauwörther Kulturtagen im Sportheim des TKSV Donauwörth bei der Lesung seines Buches „Süperopa“. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Donauwörther Stadtbibliothek.

Schon zu Beginn holt er den zehnjährigen Volkan auf die Bühne, der ihn wenige Minuten zuvor gefragt hatte, wie es denn sei, vor so vielen Menschen vorzulesen. Etwas schüchtern steht der Bub auf der Bühne neben Maral, der auch im Laufe des Abends nie den Kontakt zu seinem Publikum verlieren wird.

Maral, der als zweijähriger Junge nach Deutschland kam und in Hessen aufgewachsen ist, ist als Schauspieler bekannt und regelmäßig in Verfilmungen, wie „Türkisch für Anfänger“ oder kürzlich „Servus, Schwiegersohn“ zu sehen. Zudem leitet er eine eigene Produktion und hat nun ein neues Buch geschrieben. Eines, das den in Deutschland lebenden türkischen Rentner Kenan beschreibt.

Dieser soll einen früheren türkischen Gastarbeiter darstellen. Mittlerweile lebt er in drei Generationen mit seinem in Deutschland aufgewachsenen Sohn Tan und seinem Enkelkind Tobias zusammen. Es tun sich Differenzen auf. Kenan, der die deutsche Sprache nicht perfekt beherrscht und oft mit den Eigenarten der Deutschen hadert, sieht bereits, wie sein Sohn mehr deutsche Tugenden verkörpert. Er spricht die Sprache besser und handelt mehr nach deutschen Verhaltensmustern, als es Kenan lieb ist. Maral stellt bei seiner Lesung einen schrulligen Vergleich vor: „Kenan stört es sogar, wie sein Sohn schnarcht. Er selber schnarcht zwar auch, aber richtig. Also türkisch.“ Maral schafft es, diese Passagen lebhaft zu präsentieren, weil er sich nicht zu schade ist, dieses Schnarchen vor seinen Gästen akustisch darzustellen. Mehrmals zeigt er sein Talent, Menschen unterhalten zu können. Der Schauspieler erklärt: „Ich denke, die Frage, was nun deutsch oder türkisch ist, ist hier nicht relevant. Es ist schlichtweg menschlich.“ Außerdem hat er ein Mischpult dabei, mit dem er immer wieder Laute abspielt, die kommentierend zu einzelnen Passagen abgespielt werden. „Yalla, yalla“, „Süper“ oder „Oh mein Gott“ sorgen für Lacher. Maral: „Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich bewusst entschieden, die Superheldenrolle mal jemandem zuzuschreiben, der sie normalerweise nicht trägt. Einem Großvater.“ Es ist ein Buch, das eine teilweise ernste Thematik humorvoll darstellt. Die Differenzen, Verhaltensweise und Eigenarten unter den türkischen Generationen. Und die damit verbundenen Wege, sie in den Griff zu bekommen. Klar wird auch, dass es in der Mentalität eines stolzen Türken zahlreiche Unterschiede zu der eines Deutschen gibt. Das Buch wird im weiteren Verlauf auch noch eine drastische Wendung nehmen.

Nach etwa zwei Stunden endet die Lesung. Die 120 Gäste applaudieren, danach werden noch Autogramme geschrieben, Bücher signiert und Selfies geschossen. (fka)

