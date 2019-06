vor 32 Min.

Über drei Millionen Euro für Investitionen

Der Freistaat gibt Zuschüsse für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Landkreis.

Der Freistaat Bayern fördert kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Donau-Ries heuer mit über drei Millionen Euro. Das Geld fließt in elf verschiedene Kommunen, um dort den Bau und den Erhalt von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu unterstützen. Das erklärt der CSU-Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler, der die Bestätigung der Fördersummen vom bayerischen Finanzministerium erhalten hat.

Damit könne, so teilt Fackler mit, der von den Kommunen angemeldete Bedarf auch in diesem Jahr wieder in vollem Umfang gedeckt werden. Der Abgeordnete erklärt, er freue sich, dass die Gelder für die wichtigen Projekte im Landkreis Donau-Ries zur Verfügung gestellt werden.

960 000 Euro für die Sanierung der Anton-Jaumann-Realschule Wemding

Die größte Einzelsumme fließt in die Sanierung der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding mit 960 000 Euro. Der Markt Wallerstein wird mit 600000 Euro bei der Sanierung und der Erweiterung der Kindertagesstätte unterstützt. Mit 565000 Euro wird die Generalsanierung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen gefördert.

Die weiteren Projekte im Überblick:

Gemeinde Tapfheim: 260000 Euro für Generalsanierung der Sporthalle bei der Grundschule.

Schulverband Mönchsdeggingen: 190000 Euro für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule.

Gemeinde Münster: 143000 Euro für Neubau einer Kindertagesstätte.

Gemeinde Ehingen: 100000 Euro Baukostenzuschuss für Erweiterung, Umbau und Sanierung der Kindertagesstätte Ehingen.

Gemeinde Buchdorf: 100000 Euro für Neubau des Kinderhortes.

Gemeinde Maihingen: 87000 Euro für die Sanierung der Kindertagesstätte.

Gemeinde Fremdingen: 71000 Euro für Erweiterung des Kindergartens im Schulgebäude.

Landkreis Donau-Ries: 26000 Euro für Generalsanierung der Außensportanlage des Gymnasiums Donauwörth.

Wolfgang Fackler: Fördermittel werden nochmals erhöht

Mit Blick auf den weiterhin hohen Investitionsbedarf der bayerischen Kommunen werden Fackler zufolge die Fördermittel in diesem Jahr nochmals um 50 Millionen auf 550 Millionen Euro erhöht: „Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit der Erhöhung der Zuschüsse um zehn Prozent wird der Freistaat auch seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten.“

Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau seien ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts, so Fackler.

Die SPD-Abgeordnete Simone Strohmayr (Augsburg), die für ihre Partei auch den Donau-Ries-Kreis betreut, begrüßt laut Pressemitteilung die Erhöhung der Mittel. Diese staatlichen Zuweisungen seien unverzichtbar zur Stärkung der kommunalen Investitionen.

Allerdings weist die SPD-Abgeordnete darauf hin, dass es in anderen Bereichen immer noch großen kommunalen Investitionsbedarf gebe. Das gelte beispielsweise für Gelder für die Sanierung kommunaler Schwimmbäder, eine langjährige Forderung der SPD-Landtagsfraktion, die jetzt erstmals – „wenn auch nicht in ausreichendem Umfang“ – – zumindest Eingang in den Staatshaushalt gefunden hätten. (pm)

