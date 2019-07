vor 13 Min.

Überholmanöver auf der B16: Fahrerin erleidet Schock

Ein 23-Jähriger will auf der B16 bei Donauwörth überholen, doch es kommt Gegenverkehr. Die Bundesstraße war eine Stunde gesperrt.

Ein mutmaßlich grob verkehrswidriger Überholverstoß war Ursache eines Unfalls am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der Südspange bei Nordheim. Dort war ein 29-jähriger Fahrer von Nordheim her auf die B 16 in Richtung Riedlingen gefahren. Er war schon deutlich auf der Bundesstraße, als er von einem nachfolgenden Auto überholt wurde.

Gegenverkehr musste abbremsen

Der 23-jährige Fahrer dieses Autos setzte nach Informationen der Polizei Donauwörth zum Überholen an, obwohl Gegenverkehr kam. Die entgegen kommende 45-jährige Fahrerin bremste stark ab und der Überholer wich abrupt nach rechts aus. Dadurch konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden.

Der 23-Jährige aber brachte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Er krachte zuerst in die rechte Schutzplanke, schleuderte dann nach links und streifte dort das Heck seiner Unfallgegnerin und prallte schließlich noch in die linke Schutzplanke. Die 45-Jährige kam mit einem Schock in die Donau-Ries Klinik.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die von der Leitstelle alarmierten Feuerwehren aus Donauwörth und Nordheim waren zur Unterstützung an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war zwischen den Anschlussstellen Nordheim und Auchsesheim für etwa 60 Minuten komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. (dz)

