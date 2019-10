vor 10 Min.

Überholmanöver endet mit einem Unfall

Auf der Kreisstraße bei Großsorheim ist wegen der gesperrten B25 viel Verkehr. Am Montagmorgen hat es auf dem Abschnitt gekracht.

Ein missglücktes Überholmanöver nahe Großsorheim hat am Montagmorgen zu einem spektakulären Verkehrsunfall geführt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 21-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Mauren unterwegs war, kurz vor 7.30 Uhr einen Pkw und einen Lastwagen überholen. Dabei berührte der Außenspiegel am Wagen des Augsburgers das andere Auto. Der 21-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte auch noch gegen den Laster, kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unfallverursacher Glück und blieb unverletzt. Allerdings entstand an seinem Auto Totalschaden. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf über 8000 Euro summieren, so die Polizei. (pm)

