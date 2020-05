20:09 Uhr

Übertritt ans Gymnasium ohne Schnuppertag

Anmeldungen laufen auch am Gymnasium Donauwörth unter Pandemie-Bedingungen.

Aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen findet in diesem Schuljahr am Gymnasium Donauwörth kein Schnuppernachmittag mit anschließendem Informationsabend für die zukünftigen Fünftklässler sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte statt.

Als Ersatz für die geplanten Veranstaltungen werden den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern der vierten Jahrgangsstufe, der Grundschulen und der fünften Jahrgangsstufe der Mittel- und Realschulen ausführliche Informationen zur Schule und zum Übertritt in die fünfte Jahrgangsstufe auf der Homepage der Schule (www.gym-don.de) geboten.

Verbindliche Anmeldung von 18. bis 22. Mai

Das Anmeldeformular (https://donaugym.eltern-portal.org/anmeldung) können alle interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten ab Montag, 11. Mai, online ausfüllen. In der Woche vom 18. Mai bis 22. Mai um 12 Uhr erfolgt anschließend die verbindliche Anmeldung mit dem Eingang aller erforderlichen Unterlagen (siehe Anmeldemaske) am Gymnasium Donauwörth (Postweg, Briefkasten der Schule). In besonderen Fällen ist nach telefonischer Absprache auch eine persönliche Abgabe der Unterlagen möglich.

Der Probeunterricht, der bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen erforderlich ist, findet nach vorheriger Einschreibung in den Fächern Mathematik und Deutsch vom 26. bis 28. Mai statt. Voraussetzung für die Aufnahme aus der vierten Jahrgangsstufe der Grundschule in die Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums ist ein Notendurchschnitt von mindestens 2,33 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Heimat- und Sachunterricht im Übertrittszeugnis und ein Eignungsvermerk beziehungsweise die erfolgreiche Teilnahme am Probeunterricht. Die Schülerinnen und Schüler dürfen am 30. September das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Für den Übertritt aus der fünften Jahrgangsstufe der Mittelschule beziehungsweise der Realschule gelten andere Bedingungen und Noten, über die die Eltern auf der Homepage der Schule Auskunft erhalten.

Vielfältige Möglichkeiten der Förderung

Am Gymnasium Donauwörth kann in der fünften Jahrgangsstufe Englisch oder Latein als erste Fremdsprache und in der sechsten Jahrgangsstufe Französisch, Latein oder Englisch als zweite Fremdsprache gewählt werden. Ab der achten Jahrgangsstufe bietet die Schule das sprachliche Gymnasium mit Französisch als dritter Fremdsprache, das humanistische Gymnasium mit Altgriechisch als dritter Fremdsprache, das naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium mit dem Profilfach Informatik und das wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium mit dem Profilfach Wirtschaftsinformatik an. Mit einer breiten Palette von Wahlunterricht im musischen Bereich, auf sprachlichem Gebiet, im Sport sowie im naturwissenschaftlich-technologischen Bereich werden über den Unterricht hinaus vielfältige Möglichkeiten der Förderung angeboten.

In der offenen Ganztagsschule besteht zudem die Gelegenheit, dass Kinder zuverlässig von Montag bis Donnerstag täglich bis 16 Uhr betreut werden. (pm)

sind der Homepage der Schule (www.gym-don.de) zu entnehmen.

